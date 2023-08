iPhone 15 : le modèle Pro Max n’arriverait qu’en octobre à cause d’un retard de production

Mauvaise nouvelle pour ceux qui comptaient acheter l’iPhone le plus cher cette année, celui-ci n’arriverait sur le marché que quelques semaines après les autres modèles, à cause d’un problème de production.

Si Apple a pour habitude de lancer ses 4 nouveaux iPhone au même moment chaque année, il arrive parfois que certains modèles voient leurs dates de livraison être décalées à cause de certains retards au niveau de la production. C’est exactement ce qui pourrait de nouveau arriver avec cette nouvelle génération d’iPhone 15, si l’on en croit un analyste dont les informations ont été partagées par 9to5Mac.

En effet, selon lui, les iPhone 15, 15 Plus et 15 Pro et 15 Pro Max seront bien dévoilés le 12 septembre prochain, avec une sortie prévue environ 10 jours plus tard le 22 septembre. Cependant, le modèle Pro Max, qui pourrait bien s’appeler Ultra, ferait lui face à des problèmes de production qui obligerait Apple à décaler la sortie le mois suivant.

L’iPhone 15 Pro Max aurait du retard à cause de son périscope

La cause de ce retard serait la nouvelle caméra périscope Sony de l’appareil haut de gamme. Pour rappel, il s’agit de la première fois qu’Apple opte pour ce type de capteur dans l’un de ses smartphones, et de la raison pour laquelle l’entreprise songe à renommer son appareil en « iPhone 15 Ultra ».

D’après les rapports précédents, il s’agirait d’un périscope offrant un zoom optique d’au moins 6X. Ce capteur est donc beaucoup plus complexe que les autres, et c’est peut-être pourquoi Sony a rencontré des retards lors de sa production. En plus du périscope, on retrouvera un nouveau bouton d’action, un cadre en titane, mais également un écran avec des bords encore plus fins.

D’après l’analyste, sa sortie serait donc reportée au moins au 3 octobre, voire au 13 octobre. Il faudra donc vous montrer un peu plus patients avant de pouvoir l’acheter, mais quoi qu’il en soit, on vous rappelle qu’Apple prévoirait également d’augmenter les prix sur tous ses modèles cette année encore. Cette nouvelle hausse pourrait bien porter l’iPhone 15 Pro Max près de la barre des 2500 euros, ce qui serait du jamais vu sur un iPhone.

