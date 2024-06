C’est vraiment la meilleure tablette d’Apple, mais elle a un gros problème. Notre test de l’iPad Pro 2024

En dévoilant l’iPad Pro 7e génération, Apple ne fait pas que renouveler sa tablette la plus puissante. Non. La firme présente un produit doté d’innovations encore inédite dans son catalogue. Au niveau processeur. Au niveau écran. Au niveau accessoires. Mais le meilleur remplaçant des MacBook Pro ne va-t-il pas trop loin ? Réponse dans ce test complet.

Depuis l’arrivée du processeur M1 dans les iPad Pro en 2021, un vent frais et puissant souffle sur les tablettes d’Apple. Une puissance phénoménale. Une bibliothèque d’application toujours plus importante, intégrant des logiciels destinés habituellement aux ordinateurs. Un écosystème toujours plus complet avec des accessoires pratiques : l’Apple Pencil et le Magic Keyboard. Au final, l’iPad Pro n’est ni une tablette graphique, ni un ordinateur de montage, mais les deux en même temps.

Depuis trois ans, l’iPad Pro ne s’adresse donc plus à des professionnels qui souhaitent simplement éditer des documents en mobilité avec un écran aussi large que celui d’un MacBook. Il cible aussi les experts du graphismes qui utilisent un Mac Pro, un MacBook Pro ou un PC Windows. Et cela se confirme de plus en plus avec l’iPad Pro 2024, ou 7e génération, équipé du nouveau SoC Apple M4. Le plus puissant des composants installés dans une tablette.

A quoi peut bien servir une telle puissance ? Cette puissance est-elle bien gérée par le processeur ? L’iPad Pro 2024 peut-il vraiment remplacer n’importe quel PC portable destinés aux travailleurs nomades et les graphistes de tout poil ? C’est ce que nous avons voulu découvrir en testant l’iPad Pro 2024, ici en version 11 pouces et accompagné de son stylet Pencil Pro de son clavier Magic Keyboard.

Prix et disponibilité

L’iPad Pro 2024 (7e génération) est officiel depuis le 8 mai 2024. Il est commercialisé depuis le 15 mai 2024. Il se décline en deux versions : une version 11 pouces et une version 13 pouces. Pour chaque version vous disposez de 2 coloris (gris et noir), quatre capacités de stockage (256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To), deux finitions d’écran (standard ou verre nano-texturé) et deux connectivités (WiFi seul ou WiFi + cellulaire).

Le prix de l’iPad Pro, sans les accessoires, démarre à 1219 euros en version 11 pouces et 1569 euros en version 13 pouces. Voici les prix des options :

verre nano-texturé : 130 euros (disponible uniquement sur les version 1 To ou 2 To)

(disponible uniquement sur les version 1 To ou 2 To) 512 Go de stockage : 250 euros

1 To de stockage : 850 euros

2 To de stockage : 1210 euros

Connexion cellulaire : 150 euros

Le prix de l’iPad Pro le plus complet, hors accessoire, s’élève donc à 2809 euros pour la version 11 pouces et 3159 euros pour la version 13 pouces. Vous pouvez rajouter un Apple Pencil ou un Magic Keyboard :

Apple Pencil USB-C : 89 euros

Apple Pencil Pro : 149 euros

Magic Keyboard : 359 euros

Le coût de l’ensemble est évidemment très élevé. Vous pourriez vous offrir un très bel ordinateur portable, comme le dernier MateBook X Pro 2024 testé dans nos colonnes… et largement approuvé par la rédaction. Mais l’iPad Pro remplace aisément une tablette et un PC, ou tout autre produit tout-en-un. Dans ce prix, vous payez la portabilité et la versatilité, ici poussés à l’extrême.

Design

Démarrons avec le design de la tablette. Apple conserve dans les grandes lignes l’ergonomie de l’iPad Pro de 2022. Une belle et grande dalle tactile en façade. Des bordures toujours aussi minces. Un châssis en aluminium très léger. Des tranches plates. Des séparations apparentes pour les antennes qui courent le long des bordures. Un module photo carré qui reprend l’ergonomie des iPhone. Et un connecteur magnétique près de la tranche basse pour le Magic Keyboard.

Il y a bien sûr quelques différences entre le modèle 2022 et l’actuelle tablette. Le module photo, par exemple, n’est plus protégé par du verre minéral et cerclé de metal. Il est désormais totalement intégré dans le châssis en aluminium, la courbure du métal suivant la protubérance du module. Vous remarquez également que certains éléments du module ont changé de place. Nous y reviendrons dans la partie photo de ce test.

Autre changement important, en façade, la caméra FaceTime a changé de place. Apple a souhaité qu’elle soit mieux positionnée pour les appels en vision en format horizontal. La capteur change donc de bordure et se retrouve parfaitement centrée en orientation paysage, ou quand la tablette est fixée au Magic Keyboard. C’est logique. Une grande partie des capteurs qui accompagne la caméra FaceTime l’ont accompagné, notamment le capteur TrueDepth de FaceID, ainsi qu’un microphone. En revanche, le capteur de luminosité semble être restée à sa place d’origine.

Pour le reste, rien d’inhabituel, notamment sur les tranches où nous retrouvons tous les éléments habituelles : quadruple haut-parleur, bouton de mise en marche, contrôle du volume, deux microphones, le port USB-C / Thunderbolt, ainsi que l’emplacement magnétique pour un Apple Pencil. Les version 5G de l’iPad Pro 2024 n’ont pas de tiroir de SIM, contrairement à l’iPad Pro 2022. C’est eSIM ou rien. Plus large (2 mm en plus), moins haut (1 mm en moins) et plus fin (0,6 mm en moins), l’iPad Pro 2024 perd aussi 22 grammes sur la balance pour passer à 444 grammes en version 11 pouces et 579 grammes en version 13 pouces. Elle est si… légère !

Ecran

Restons en façade et étudions l’écran. Un écran « Ultra Retina XDR » qui a plusieurs variantes de taille et de finition. 11 pouces ou 13 pouces. Verre standard ou verre nano-texturé. Le ration de la dalle est 4/3 pour la version 13 pouces, comme nos bonnes vieilles télévisions cathodiques, et quasiment 3/2 pour la version 11 pouces. La définition des deux écrans est 1668 x 2420 et 2064 x 2752. La résolution atteint 264 pixels par pouce, sans changement par rapport à 2022. Sur un smartphone, cette résolution est un peu légère. Sur une tablette, c’est suffisant.

Le taux de rafraichissement maximal ne change pas non plus. Il peut atteindre 120 Hz. Mais il ne varie que très peu et son contrôle est entièrement automatisé. Vous ne bénéficiez pas ici de la granularité d’un écran LTPO, contrairement aux deux dernières générations d’iPhone Pro. Cela aurait pu, puisque les dalles des iPad Pro sont passés du miniLED à l’OLED. Et plus précisément à des dalles OLED en tandem, puisque vous avez deux dalles OLED l’une sur l’autre.

L’objectif ? Offrir une luminosité aussi élevée qu’avec du LCD en HDR et plus élevée en SDR. Et le résultat est plutôt convaincant. Officiellement, la luminosité maximale de l’iPad Pro est de 1000 nits sur l’ensemble de la dalle avec des contenus en HDR et 1600 nits en pointe. En pratique, nous avons atteint une luminosité manuelle maximale au-dessus des 500 nits. C’est très bien.

Côté colorimétrie, l’iPad Pro 2024 offre l’une des meilleures dalles testées dans nos colonnes. Le Delta E moyen n’est que de 0,8, un chiffre exceptionnel. Et la température moyenne des couleurs est de 6555°, soit à moins de 1 % du chiffre idéal. Le gamma moyen est de 2,2, sans surprise. Cet écran est quasi parfait.

Et pour les graphistes et autres professionnels de la photo, l’iPad Pro intègre un « Mode Référence » qui va aller plus loin encore dans le respect des couleurs. Un mode qui peut être entièrement étalonné grâce à une sonde externe. Notez également que l’iPad Pro 2024 conserve sa compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. Et ce même si le capteur photo n’est pas capable de prendre des vidéos en Dolby Vision.

Dernier point, nous disposons ici de la version en verre nano-texturé de l’iPad Pro 2024. Ce verre supprime quasiment totalement les reflets. Le résultat, très impressionnant, n’est pas sans rappeler les écrans NextPaper de TCL ou la télévision OLED S95D de Samsung. Et Apple affirme que le verre nano-texturé ne détériore pas la qualité des couleurs. Nous n’avons pas eu l’occasion de tester les deux versions de l’écran pour le confirmer.

L’effet est incroyable : la lisibilité de l’écran est idéale dans toutes les situations : intérieur, extérieur, jour, nuit, sous le soleil… Rien ne peut vous gêner, alors que la luminosité mesurée n’est pas beaucoup plus élevé qu’auparavant. Et ça, ce n’est pas très courant sur une tablette. Même si les traces de doigts sont moins présentes qu’avec une dalle brillante, elles sont tout de même présente. Rappelons que ce filtre est une option, commercialisée 130 euros et proposée uniquement sur les deux paliers de stockage les plus élevés. Mais elle vaut vraiment le coût.

Interface

Au lancement de l’iPad Pro 2024, nous retrouvons évidemment iPadOS, ici en version 17.5. Ce système d’exploitation a beau être un dérivé d’iOS, il ressemble cependant de plus en plus à macOS avec, visiblement comme objectif, de parvenir à une fusion entre les trois OS. En effet, cette interface présente une ergonomie toujours coincée entre iOS et macOS. D’un côté, les volets déroulants, les widgets, la recherche globale et les menus sont issus des iPhone. De l’autre, une barre d’application et une gestion des fenêtres similaires à celles de macOS. Vous pouvez même opter pour Stage Manager sur l’iPad Pro, comme vous pourriez le faire sur un MacBook Pro.

La prise en main de l’iPad Pro est, elle aussi, coincée, entre l’iPhone et le MacBook. L’interface se contrôle aussi bien avec l’écran tactile qu’avec le combo « clavier trackpad ». Toutefois, vous aurez plus de facilité à vous adapter à iPadOS en venant de l’iPhone qu’en venant d’un MacBook. Pourquoi ? Parce qu’iPadOS ne reprend pas tous les raccourcis clavier de macOS. Inutile ici d’appuyer sur Cmd+Q pour fermer une application ou sur Cmd+S pour sauvegarder votre document. Heureusement, les raccourcis d’édition (tout sélectionner, copier, coller, couper) fonctionnent très souvent.

Dès le lancement, vous retrouvez bien évidemment toute la suite d’applications d’Apple, dont l’App Store pour agrémenter l’expérience offerte par la tablette. Le nombre d’applications installées par défaut peut paraitre un peu lourde, notamment au niveau création et bureautique, mais que vous pouvez aisément alléger en supprimant les logiciels qui ne vous servent à rien. Autopromotion oblige, vous avez iTunes, Apple Music, Apple TV+, Apple Books (et sa librairie intégrée) ou encore Apple Store, un lien direct vers la boutique en ligne de la marque. En revanche, aucune application commerciale n’est présente. Et ça, ça fait plaisir.

Jusqu’à présent, la marque ne donnait aucune information à propos de la durée du support technique (mise à jour et patch de sécurité). Désormais, nous savons que la politique d’Apple à propos des mises à jour est de « 5 ans minimum », se conformant à la réglementation européenne qui entrera en vigueur en 2025. Jusqu’à présent, la firme supporte ses produits plus longtemps que cela. Et cela devrait encore être le cas avec ses iPad Pro.

Performances

Passons à l’intérieur de la tablette et parlons des performances. Un sujet qui n’est pas anodin ici puisque nous sommes ici face à une plate-forme inédite signée Apple : le fameux M4. M4 est un SoC avec 9 ou 10 coeurs pour le CPU (dont 3 ou 4 coeurs performants),10 coeurs pour le GPU et 16 coeurs pour le NPU. Le tout est accompagné de 8 ou 16 Go de mémoire unifiée. Pour ceux qui optent pour une version 1 ou 2 To de stockage, vous avez la version 10 coeurs CPU et 16 Go de mémoire. Sinon, vous avez 9 coeurs CPU et 8 Go de mémoire. C’est ce qui justifie aussi l’évolution du prix entre la version 512 Go et la version 1 To de l’iPad Pro…

Nous avons donc ici la meilleure version de la puce M4 avec ces 16 Go de mémoire unifiée. Et autant dire que cette plate-forme envoie fort. En comparaison du Macbook Air M2 testé en 2022 (avec refroidissement uniquement passif), les scores sont supérieurs en tout. Que ce soit sur la partie CPU (single-core ou multi-core), sur la partie GPU ou sur la partie NPU. Bien sûr, il y a plusieurs raisons à cela. Le nombre de coeurs. La fréquence. L’architecture. La finesse de gravure.

Mais nous constatons qu’Apple a été relativement prudent quant à l’intégration de ce SoC. Nous nous attendions en effet à ce que les performances de l’iPad Pro soient dithyrambiques. Mais, en comparaison du M2 Pro du Mac mini que nous avons testé en 2023, nous avons eu quelques surprises. Le score single-core est meilleure, mais le score multi-core moins bon. De même pour les scores graphiques, ainsi que la stabilité de la plate-forme quand elle est fortement sollicitée. En outre, ça chauffe quand même un peu. Mais pas tant que cela.

Voici donc notre explication (qui n’a évidemment pas été confirmée par Apple) : le M4 est bridée. La cadence des coeurs performants aurait pu être plus élevée. Et au bout de quelques minutes d’intense utilisation, les performances baissent pour éviter la surchauffe et la surconsommation d’énergie. Le Mac mini n’a pas cette problématique : il est branché sur le secteur et dispose d’un système de refroidissement actif. Notez toutefois que les conditions pour pousser cette plate-forme dans ses retranchements sont quand même assez rares, même pour les utilisateurs avancés.

Quelques mots également sur la connectivité de la tablette. Côté filaire, l’iPad Pro dispose d’un port USB 4 type C, compatible Thunderbolt 3. Cette compatibilité est, comme en 2022, réservée à l’iPad Pro et non à l’iPad Air. Vous pouvez y brancher des disques durs externes, des écrans DisplayPort, un adaptateur HDMI et bien évidemment un chargeur. A l’arrière de la tablette, le connecteur magnétique sert aussi bien à charger la tablette (via le Magic Keyboard) qu’à transmettre des données.

Côté « wireless », vous retrouvez une connexion 5G (gérée par une carte SIM), un modem WiFi (compatible 6E dual-band) et Bluetooth 5.3. Ce ne sont pas les dernières versions du WiFi et du Bluetooth. Mais c’est bien suffisant. Bien sûr, la tablette est compatible AirDrop, AirPlay et Continuity, avec tous les avantages qui vont avec.

Batterie

Restons à l’intérieur de la bête et parlons de la batterie. Une batterie de 8160 mAh dans la version 11 pouces et de 10290 mAh dans la version 13 pouces. La capacité est donc améliorée pour la petite tablette, mais abaissée pour la plus grande, ce qui est plutôt étonnant. Pour autant, Apple affirme que sa tablette n’a pas perdu en autonomie, annonçant 10 heures d’utilisation continue, quelle que soit la taille de l’écran. Bien sûr, cela va dépendre de votre usage : cette tablette vous servira-t-elle plus à utiliser Photoshop ou à regarder des films ?

Dans un usage standard, la version 11 pouces de l’iPad Pro 2024 offre un peu plus de deux jours d’utilisation standard avec les réglages par défaut. Nous nous en servons alors pour naviguer sur Internet, regarder des films et écouter de la musique en streaming, modifier des documents bureautiques (dont le texte de ce test), envoyer des mails et des messages sur les réseaux sociaux. Pas de jeu gourmand. Pas de montage vidéo ou photo. Et nous utilisons la tablette en moyenne 7 heures dans la journée.

Si vous utilisez la tablette a son plein potentiel plusieurs heures par jour, avec jeu en 3D et Ray Tracing, montage vidéo sur Final Cut ou Première, dessin et retouche photo sur ProCreate, Photoshop ou Fresco, vous n’allez pas bénéficier de la même autonomie. Elle va baisser à un peu plus d’une journée avec une charge complète. Ce qui est toujours mieux que de nombreux PC portables avec une carte graphique dédiée. Et pourtant, vous aurez ici autant de puissance…

Une fois la batterie totalement vidée, vous pouvez passer à la case recharge. Dans la boîte, vous n’avez qu’un câble USB-C vers USB-C. Il vous faudra donc trouver un adaptateur secteur. Pour les besoins de ce test, nous avons utilisé un chargeur 61 watts de MacBook Pro (sachant que la tablette n’est pas capable d’absorber une telle puissance). Et nous avons réussi à recharger l’ensemble de la batterie, de 0% à 100% en moins d’une heure et demie, que ce soit avec le port de la tablette ou celui du Magic Keyboard. C’est une bonne performance. En 30 minutes, vous dépassez les 50 %. Et en une heure vous frôlez les 80 %.

Audio

L’iPad Pro offre l’une des meilleures expérience audio parmi les tablettes du marché. Et ce pour trois raisons. La plus importante est l’intégration de quatre haut-parleurs sur les tranches latérales (quand la tablette est à l’horizontal). Une configuration stéréo symétrique équilibrée, qui offre de la puissance sur l’ensemble des fréquences, du détail dans les médiums et voix, de rondeur dans les basses. A 50 % du volume, nous ne notons aucune dégradation. Et même à 100 %, si quelques détails se perdent dans l’ensemble, aucune distorsion n’est à déplorer.

Deuxième raison, la liste des codecs audio pris en charge. Celle-ci n’est pas forcément très large. Mais elle est qualitative. Outre les grands standards, vous retrouvez sans surprise l’Apple Lossless et l’Audio Spatial, ainsi que le FLAC pour profiter du son sans perte sur la grande majorité des plates-formes de streaming. Vous retrouvez également les Dolby Digital, Dolby Digital Plus et Dolby Atmos pour accompagner le Dolby Vision. Pas de DTS ni de aptX pour des questions « politiques ». Mais supporter entièrement Dolby est déjà un bon argument.

Troisième raison : nous retrouvons un système de captation du son très évolué, avec quatre micros placés à différents endroits du châssis. Un premier sur la tranche supérieure entre deux haut-parleurs, à l’exact opposé du port USB-C. Un deuxième sur la même tranche latérale que le connecteur magnétique pour l’Apple Pencil Pro. Un troisième à côté de la caméra FaceTime. Et un dernier dans le module photo. Ces micro travaillent de concert pour capter le son de la voix pour les appels visio, étouffer les bruits ambiants et réaliser le fameux « zoom audio » en captation vidéo. Notez qu’Apple intégrait 5 micros dans l’iPad Pro 2022. Mais l’expérience n’est pas pour autant dégradé.

Photo

Nous l’avons vu précédemment, l’iPad Pro 2024 dispose de plusieurs capteurs photo. A l’avant une caméra FaceTime 12 mégapixels (objectif f/2.4) avec les capteurs TrueDepth pour FaceID. Et à l’arrière un module assez classique qui se voit amputé d’un élément. En effet, il n’y a désormais plus qu’un capteur pour prendre des photos et des vidéos, le module ultra grand-angle ayant été supprimé.

Seul subsiste donc le capteur 12 mégapixels avec objectif ouvrant à f/1.8 et double autofocus à détection de phase qui nous rappelle celui de l’iPhone X… Voilà une configuration qui peut paraitre étriquée par rapport à un iPhone 15 Pro Max, par exemple. Mais, en faisant le choix de cette offre minimaliste, Apple nous rappelle qu’une tablette n’est vraiment pas faite pour prendre des photos. Et c’est vrai !

La qualité photographique de l’iPad Pro 2024 n’est pas mauvaise, loin de là. Héritant du savoir faire d’Apple aussi bien sur l’intégration des capteurs que sur le traitement de l’image, nous obtenons ici des clichés fort sympathiques, avec des couleurs naturelles (mais parfois un peu ternes), du contraste et du détail. La plage dynamique est assez large. La maitrise de la lumière est bonne, avec des contre-jours bien gérés, et la mise au point est rapide et précise, le double autofocus étant aidé par le capteur LiDAR.

Le seul vrai souci de ce capteur est son zoom numérique. Ce dernier monte à 5x, mais le grain est présent dès le rapport 2x. Le lissage est très présent et le cliché perd en finesse. Notez aussi la présence dans l’interface d’un mode portrait qui est incompatible avec le capteur principal. Si vous appuyez dessus, vous basculez automatiquement sur le capteur FaceTime. Ce dernier n’est d’ailleurs pas extraordinaire. Les couleurs sont assez ternes, le grain de la peau est lissé et la netteté n’est pas au rendez-vous. Heureusement, ces points faibles s’amenuisent en appel visio.

En vidéo, l’iPad Pro est capable de monter jusqu’au 4K à 60 images par seconde. Les résultats sont également bons avec de très bons détails à l’image et un bon équilibre. La prise de son est excellente grâce à l’ensemble des micros disponibles (avec la prise en charge du zoom audio qui va accentuer les sons en provenance d’une source lointaine). Cependant, nous retrouvons en vidéo le même souci qu’en photo : le grain qui vient gâcher l’expérience quand nous zoomons. Au rapport 2x, c’est encore maitrisé. Au rapport 3x, ça l’est déjà beaucoup moins. Le zoom numérique en vidéo est limité à 3x, heureusement.

Accessoires

Terminons ce test avec les accessoires, puisque nous avons testé l’iPad Pro avec ceux qui sont proposés avec la tablette. Voici notre retour.

Apple Pencil Pro

Le Pencil Pro est un ajout presque indispensable à l’iPad Pro, car il transforme cette dernière en puissante tablette graphique. Le Pencil Pro est plus précis et permet davantage d’interaction. Avec le Pencil précédent, Apple rajoutait le double tapotement. Avec ce nouveau stylet, vous pouvez effectuer une rotation du stylet ou pincer l’accessoire. Apple a intégré un nouveau moteur haptique pour simuler le « clic » du pincement, comme sur les trackpads et les dernières versions de TouchID. Et le Pencil Pro est compatible avec Localiser.

Le Pencil est toujours parfaitement intégré à iPadOS. Un pincement du stylet permet d’ouvrir un menu spécifique. Survoler une zone avec le stylet permet de la mettre en avant. Une ombre portée réaliste s’affiche quand vous approchez le stylet de l’écran dans certaines applications (dans ProCreate par exemple). Et vous pouvez utiliser l’écriture manuscrite pour entrer du texte dans les boîtes de dialogue. L’association d’un Pencil (Pro ou non) et l’iPad Pro est une évidence. Et bien évidemment, le Pencil Pro offre la meilleure expérience à date.

Nouveau Magic Keyboard

L’iPad Pro 2024 est accompagné d’un nouveau Magic Keyboard qui n’est compatible qu’avec lui. Ce nouveau Magic Keyboard est plus fin et plus léger que le précédent. Le trackpad est plus large et son verre minéral est plus agréable à utiliser. Les touches sont rétro-éclairées (idéal pour les séances d’écriture nocturnes). Et il propose une nouvelle rangée de touche pour les contrôles les plus utiles : volume sonore, rétro-éclairage, contrôles musicaux, raccourci vers Spotlight et Note audio, touche de verrouillage, etc.

Le Magic Keyboard n’est pas qu’un clavier complet. C’est un chouette accessoire qui a trois fonctions annexes intéressantes. C’est un support pour l’iPad Pro qui permet de l’orienter de façon idéal pour écrire ou regarder un film. Il intègre un second port USB-C très pratique pour charger la tablette tout en étant connecté à un accessoire externe (écran, disque dur). Et c’est une protection folio pour l’iPad. Il est peut-être dommage qu’il ne protège pas du tout le Pencil Pro. La combinaison de ces fonctions annexes justifient le prix un peu élevé de l’accessoire : il est 100 euros plus cher que la combinaison d’un Magic Keyboard et d’un Magic Trackpad pour Mac.

Alors, on achète ?

L’iPad Pro 2024 est un produit complexe. D’un côté, il s’agit de la meilleure tablette d’Apple, sans l’ombre d’un doute. L’écran extraordinaire. La construction légère et l’ergonomie bien pensée. L’expérience sonore d’une très belle qualité. La puissance presque indécente pour un iPad. Des accessoires hyper qualitatifs. Ce sont autant d’arguments qui nous ont largement convaincus. Nous avons vraiment adoré cette itération de l’iPad Pro.

De l’autre, l’iPad Pro 2024 n’est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix chez Apple. Son prix est vraiment très élevé. Et tous les utilisateurs n’auront pas besoin de tout ce que cette tablette peut apporter. Vous n’êtes pas graphiste, photographe ou monteur vidéo ? Vous ne jouez jamais ? Vous avez un usage essentiellement domestique de votre tablette ? Vous ne travaillez jamais en mobilité ? Si vous avez répondu non à au moins deux de ces questions, nous vous conseillons plutôt de vous tourner vers la gamme iPad Air, plus abordable et tout aussi séduisante.

