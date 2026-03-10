Les Google Pixel bloqués à 77 % de charge depuis la dernière mise à jour

La mise à jour Pixel de mars a provoqué un changement de comportement dans la recharge des smartphones. Bug ou volonté de Google ?

La gronde monte depuis quelques jours chez les propriétaires d'un smartphone Pixel. Google a déployé une mise à jour pour ses mobiles au début du mois de mars, et celle-ci semble avoir provoqué des changements dans le comportement de la recharge, qui serait devenue plus lente quand l'option de charger jusqu'à 80 % afin de préserver la santé de la batterie est activée.

Sur Reddit, de nombreux utilisateurs témoignent et se plaignent de cette nouvelle limitation relative à la charge. “Il faut maintenant beaucoup plus de temps pour atteindre la limite de 80 %”, rapporte l'un d'eux. “Même un utilisateur soucieux de l'autonomie de sa batterie ne souhaite pas attendre indéfiniment qu'elle atteigne 80 %. À ce niveau, la batterie devrait pouvoir se recharger rapidement et sans problème. En réalité, malgré une vitesse de charge déjà bien inférieure à celle de la concurrence, les Pixel surchauffent pendant la charge, et Google doute probablement de la santé de ses batteries, ce qui explique la mise en place de mesures comme la réduction forcée de leur capacité”, estime un autre.

Un bridage volontaire de la part de Google

Le problème touche divers modèles de Pixel, dont le dernier Pixel 10a. Et il ne s'agirait pas d'un bug, mais d'une volonté de Google, dont un développeur a récemment déclaré : “Ce comportement est lié à la limitation de charge à 80 %. Dans la version actuelle du logiciel, l'appareil se charge à vitesse normale jusqu'à environ 77 %, puis réduit l'intensité du courant pour atteindre la limite finale de 80 %. Bien que cela puisse entraîner un ralentissement de la charge à l'approche de cette limite, ce mécanisme vise à préserver la durée de vie de la batterie et ne devrait pas impacter l'utilisation normale de l'appareil. Nous travaillons actuellement à l'optimisation de cette expérience utilisateur”.

Le souci est qu'il faut vraiment beaucoup de temps pour passer de 77 à 80 %, si bien que des utilisateurs expliquent préférer arrêter de charger leur Pixel une fois les 77 % atteints, ce qui affecte forcément l'autonomie du mobile. L'optimisation de l'expérience utilisateur promise par le développeur cité plus tôt semble indiquer qu'une prochaine mise à jour devrait toutefois réduire le bridage de la charge quand on s'approche des 80 %.