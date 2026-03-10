Samsung prépare une belle surprise aux joueurs avec sa technologie 3D sans lunettes

Samsung veut relancer l’intérêt pour la 3D dans les jeux vidéo. Le constructeur développe des écrans capables d’afficher des images en relief sans lunettes. De nombreux arrivent désormais sur cette technologie.

Depuis plusieurs années, les fabricants d’écrans cherchent à renouveler l’immersion dans les jeux vidéo. Les écrans 4K, les dalles OLED ou les taux de rafraîchissement élevés ont déjà amélioré la fluidité et la qualité d’image. Pourtant, certaines technologies ont disparu du marché après un engouement initial. La 3D en fait partie, notamment à cause des lunettes nécessaires pour en profiter.

Samsung tente toutefois de relancer ce concept avec une approche différente. Lors de la Gamescom 2024, l’entreprise a présenté l’Odyssey 3D, présenté comme le premier écran gaming 3D sans lunettes. Disponible en 27 et 37 pouces, ce moniteur utilise un suivi oculaire pour ajuster l’image en fonction de la position de l’utilisateur. L’écran peut même convertir des contenus 2D en 3D en temps réel. Il propose aussi une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. La technologie reste toutefois optimisée pour une seule personne placée face à l’écran. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large autour des nouvelles interfaces visuelles, alors que le constructeur travaille aussi sur des lunettes connectées intégrant de l’IA, attendues dès 2026.

Samsung annonce que 120 jeux seront compatibles avec sa plateforme Odyssey 3D d’ici fin 2026

Samsung veut désormais enrichir l’écosystème de cette technologie. Lors de la Game Developers Conference 2026, l’entreprise a annoncé que 120 jeux seront compatibles avec sa plateforme Odyssey 3D Hub d’ici la fin de l’année. Cette plateforme regroupe les titres capables d’afficher un effet 3D sur les écrans de la marque sans nécessiter de lunettes. Aujourd’hui, environ 60 jeux sont déjà disponibles.

Parmi les titres confirmés pour rejoindre la plateforme figurent Cronos: The New Dawn et Hell is Us, deux jeux d’action sortis récemment. La bibliothèque comprend déjà plusieurs productions connues, comme Stellar Blade, Lies of P ou encore Psychonauts 2. Les écrans Odyssey 3D utilisent un système de suivi des mouvements de la tête, ce qui permet d’ajuster l’effet de profondeur en temps réel. Les joueurs n’ont donc pas besoin de rester parfaitement immobiles devant l’écran. Samsung continue également d’élargir sa gamme d’écrans compatibles, avec plusieurs modèles pouvant atteindre 32 pouces. Le constructeur a aussi annoncé un partenariat avec CD Projekt Red, qui travaille avec Samsung sur l’intégration du standard HDR10+ Gaming, notamment pour Cyberpunk 2077.