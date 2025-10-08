Le Lenovo IdeaPad Slim 3 passe à 169,99 € durant quelques heures, c’est un prix sacrifié pour ce Chromebook !

L’achat d’un PC portable représente un budget qui peut être conséquent pour certaines bourses. Vous attendez de belles promotions pour vous équiper ? À l’occasion des Jours Flash Prime, Amazon propose le Lenovo IdeaPad Slim 3 à 169,99 € au lieu de 429,99 €. Mais attention, l’offre expire ce soir !

Chaque année, Amazon organise des évènements promotionnels réservés à ses abonnés. Les membres Prime peuvent ainsi profiter des différentes offres pour s’équiper à prix réduit. Du 7 et 8 octobre, le géant du e-commerce organise les Jours Flash Prime. Durant cette courte période, vous pouvez vous offrir le Lenovo IdeaPad Slim 3 à prix cassé.

Vous n’êtes pas encore abonné aux services d’Amazon ? Vous avez la possibilité de les tester gratuitement avec l’offre d’essai de 30 jours. Le Lenovo IdeaPad Slim 3 équipé d’un processeur MediaTek Kompanio 520 coupé à 4Go de RAM et un SSD de 128 Go est affiché à 169,99 € seulement au lieu de 429,99 €. C’est une affaire !

Quelles sont les caractéristiques du Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 ?

Si vous cherchez un ordinateur portable qui ne soit pas encombrant, avec une configuration suffisante pour effectuer des tâches du quotidien, ce modèle est fait pour vous ! Le Chromebook Lenovo IdeaPad Slim 3 profite d’un écran de 14 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Vous pourrez ainsi profiter de vos films et séries préférés dans de bonnes conditions.

Sous le capot, on retrouve le processeur MediaTek Kompanio 520, avec 4 Go de RAM et un espace de stockage eMMC de 128 Go. Comme il s’agit d’un Chromebook qui tourne avec un système d'exploitation ChromeOS, cette configuration est optimisée pour vous permettre de travailler sur votre ordinateur de manière fluide. Il dispose par ailleurs d’une Webcam HD boostée par IA pour des appels vidéos d’une netteté exceptionnelle.

Enfin, son autonomie de 13 heures d’utilisation et son poids très léger de 1,3 kg sont des atouts de taille. Vous pouvez facilement le transporter avec vous et travailler de n’importe où.