Linux arrive officiellement sur Snapdragon : une nouvelle option pour les PC ARM

Qualcomm annonce le support officiel de Linux à partir de sa gamme Snapdragon X2. Debian doit arriver d’ici la fin de l’année 2026, tandis que Canonical vise une certification Ubuntu au premier semestre 2027. ASUS et HP participent à cette ouverture.

Linux sur Snapdragon Linux sur Snapdragon

Au moment de choisir un ordinateur, le processeur ne suffit pas : encore faut-il pouvoir utiliser le système et les logiciels souhaités. Si Windows 10 ou Windows 11 s’imposent d’emblée pour la plupart des utilisateurs, il existe pourtant une alternative de poids : Linux.

Pour les lecteurs intéressés par l’OS, la compatibilité du matériel constitue donc un critère important, notamment sur les PC équipés de puces ARM. Lors du Snapdragon Summit, Qualcomm a répondu à une demande récurrente des développeurs : disposer d’un support officiel de Linux sur Snapdragon. Cette annonce concerne la série X2 et s’accompagne d’engagements de Canonical et de plusieurs fabricants d’ordinateurs.

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Debian et Ubuntu au programme

Qualcomm prévoit une prise en charge de Debian à la fin de l’année 2026. Canonical, l’entreprise à l’origine d’Ubuntu, annonce de son côté un objectif de certification des plateformes Snapdragon X2 au premier semestre 2027.

Cette certification doit passer par des validations de performances et de stabilité. Pour l’utilisateur, l’intérêt est de disposer d’une base contrôlée par les entreprises qui développent le système et le matériel, afin de faciliter l’utilisation de Linux sur ces machines.

L’annonce ne signifie toutefois pas que tous les ordinateurs Snapdragon existants bénéficieront du même support. Qualcomm fixe ici un point de départ avec la génération X2.

Linux sur Snapdragon

ASUS et HP accompagnent le mouvement

ASUS prévoit de proposer Ubuntu sur deux de ses ordinateurs Snapdragon X2 dès le premier semestre 2027 , les Zenbook A14 et A16. Le constructeur donne ainsi une première traduction concrète à l’annonce de Qualcomm, au-delà du support de la seule plateforme. HP affirme également soutenir les travaux autour de Linux et de l’open source sur ses appareils.

Pour Qualcomm, ces engagements élargissent les possibilités offertes aux fabricants. Le groupe met désormais en avant trois environnements pour ses ordinateurs : Windows, les Google Book et Linux.


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