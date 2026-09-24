Googlebook : on a vu le nouvel ordinateur de Google en vrai, voici nos premières photos

Avec ses Googlebook, Google présente une nouvelle génération de PC portables associant Android, Chrome et Gemini. Dévoilée au Snapdragon Summit, cette plateforme s’appuie sur les puces de Qualcomm pour conjuguer autonomie, applications natives et continuité avec le smartphone.

Si nous avons déjà évoqué les Googlebook il y a quelques jours lors de l’officialisation de ces nouveaux PC par Google, le géant de Mountain View a également profité du Snapdragon Summit de Qualcomm pour en remettre une couche. Lors de la conférence, le groupe a présenté la plateforme qui réunit des éléments de ChromeOS et d’Android, construite sur les fondations techniques de ce dernier. Google maintient son engagement envers les Chromebook, tout en ouvrant cette nouvelle offre avec des partenaires comme Dell, HP et Lenovo.

Mais le Summit a été aussi l’occasion pour nous d’approcher pour la première fois un Googlebook. Voici un petit condensé de tout ce qu’il faut savoir de cette technologie, ainsi que quelques photos du premier ordinateur équipé de Googlebook OS.

Qualcomm au cœur de la plateforme

Commencer un travail sur son téléphone puis le poursuivre sur un ordinateur reste parfois laborieux. Fichiers dispersés, applications différentes, transferts manuels : Google veut réduire ces frictions avec ses Googlebook et Googlebook OS, pensés comme le compagnon des utilisateurs de smartphones Android.

Pour ces ordinateurs, Google s’appuie sur le Snapdragon X Elite de Qualcomm. Les deux entreprises mettent en avant son efficacité énergétique et sa capacité à offrir les performances attendues sur un PC portable. Google annonce jusqu’à 19 heures d’autonomie en conditions réelles, un chiffre qu’il faudra confronter aux essais des appareils commercialisés.

L’intégration concerne aussi l’intelligence artificielle. Le Snapdragon X Elite embarque un NPU, une unité dédiée aux calculs d’IA, annoncé à 45 TOPS. Google associe cette capacité à Gemini pour proposer des fonctions d’assistance contextuelle et proactive, dont Magic Pointer, cité pendant la présentation.

Les applications Android passent au bureau

Google promet l’accès au catalogue du Play Store ainsi qu’à la version complète de Chrome pour ordinateur. Les utilisateurs doivent ainsi retrouver leurs services habituels dans un environnement adapté au portable.

La présentation mentionnait notamment Adobe, CapCut et Netflix, avec des possibilités d’utilisation hors connexion selon les applications. En faisant fonctionner les applications Android nativement sur Snapdragon, Google et Qualcomm cherchent à prolonger sur PC les usages déjà installés sur mobile.

La continuité entre appareils constitue l’autre promesse centrale : reprendre une tâche commencée sur le téléphone ou accéder à ses fichiers sans devoir les transférer à la main.

Une ouverture aux développeurs

Google réserve aussi une place aux outils de création et de programmation. Des environnements Linux isolés doivent permettre d’utiliser notamment Antigravity, Claude et Codex CLI.

Les précommandes ont été annoncées comme ouvertes pendant la semaine du Snapdragon Summit. Parmi les premiers appareils évoqués figure le HP Google Book 14. Pour Qualcomm, cette arrivée élargit la présence de Snapdragon sur le marché du PC, avec une plateforme dont Google conçoit l’intégration autour de son architecture.