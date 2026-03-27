Tout juste sorti, le MacBook Air M5 est déjà à prix cassé avec ce code, c’est le moment de craquer !

Le MacBook Air M5 vient tout juste de sortir et il est déjà à prix cassé. Si vous étiez à la recherche de la meilleure offre du moment, vous êtes au bon endroit. Sur Cdiscount, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 1094 euros. On vous explique comment.

MacBook Air M5

Le tout dernier MacBook Air 13 pouces, équipé d'une puce M5, est sorti officiellement le 11 mars. C’était une annonce attendue par un grand nombre d’utilisateurs puisqu’il s’agit du meilleur rapport qualité-prix dans le secteur des ultraportables. Seulement 2 semaines après sa sortie, ce rapport qualité-prix est encore plus impressionnant avec un prix qui baisse de plus de 100 euros sur Cdiscount.

En effet, le MacBook Air M5 13 pouces est actuellement en vente sur le site officiel d'Apple à 1199 euros. Mais vous pouvez le trouver sur Cdiscount affiché à 1109 euros. Et en ajoutant le code promo 15DES129 dans votre panier, son prix chute de 15 euros supplémentaires et passe à seulement 1094 euros. C’est tout simplement le prix le plus bas pour ce modèle depuis sa sortie. Alors ne tardez pas pour vous faire plaisir !

Voici la meilleure offre sur le dernier MacBook Air

Depuis 3 ans, Apple renouvelle chaque année son MacBook Air 13 pouces avec une nouvelle puce conçue directement par la marque à la pomme. Ainsi, la puce M5 réussit l’exploit d’être 9,5x plus puissante que la puce M1. C’est donc un modèle performant qui est excellent pour de la bureautique et du multimédia mais aussi pour des tâches plus gourmandes en puissance comme la retouche photo et le montage vidéo.

Comme toujours avec les MacBook, l’autonomie est excellente. La version M5 ne déroge pas à la règle avec 18 heures d’autonomie. Une des très bonnes nouvelles de cette nouvelle version, c’est de profiter de 512 Go de stockage en SSD dans la version de base alors qu’on devait se contenter de 256 Go avec la génération M4.

En ce qui concerne l’écran, on retrouve l’excellente dalle Liquid Retina de 13,6 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 664 pixels et une luminosité max de 500 nits. Le MacBook Air M5 est toujours aussi fin puisqu’il reprend les mêmes dimensions que la version M4. Mais il réussit l’exploit d’être un tout petit peu plus léger puisqu’il fait 1,23 kg. Il est donc parfait pour un usage nomade puisqu’il se glisse dans n’importe quel sac.


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