JBL Flip 7 : l’enceinte Bluetooth est à prix mini, mais ça ne va pas durer !

Sur le marché des enceintes portables, JBL est une marque de référence. Elle propose de nombreux modèles dont la très appréciée JBL Flip 7. Cette enceinte nomade propose un son puissant et équilibré tout en offrant une belle autonomie. Et en ce moment, elle est en promotion sur Amazon et à la Fnac. On vous dit tout.

enceinte JBL Flip 7

La marque américaine JBL est très présente dans les rayons des produits high tech dédiés à l’audio. Elle propose ainsi de nombreux modèles de casques, écouteurs, barres de son et enceintes portables, entre autres. Vous trouverez forcément un modèle qui correspond à vos besoins et à votre budget.

La JBL Flip 7 est une enceinte portable sans fil capable de diffuser un son puissant tout en gardant un rendu sonore global riche et équilibré. C’est l’enceinte parfaite à emmener partout avec vous puisqu’elle sera autant utile pour mettre l’ambiance en soirée que pour s’écouter un son calme en chillant au bord de la piscine.

Le prix de vente conseillé de la JBL Flip 7 est de 149,99 euros. Mais vous pouvez-vous l’offrir pour un prix nettement plus bas, aussi bien à la Fnac que sur Amazon. Si vous avez la carte Fnac+, vous pourrez l’obtenir pour seulement 89,99 euros. Et si vous êtes membre Amazon Prime, vous pourrez l’avoir pour seulement 91 euros en utilisant le code FRPRIME15. Si vous n’êtes pas membre Amazon Prime, sachez qu’il existe une offre d’essai gratuite de 30 jours. Vous pourrez donc profiter de cette offre gratuitement. En revanche, si vous n’avez pas la carte Fnac+, celle-ci vous coutera 14,99€ pour 3 ans. C’est à vous de voir ce qui est le plus intéressant pour vous en fonction de vos habitudes d’achat.

Quelles sont les qualités de l’enceinte portable JBL Flip 7 ?

La JBL Flip 7 offre un design cylindrique assez reconnaissable tout en restant plutôt passe-partout. On appréciera le souci du détail avec les extrémités qui vibrent au rythme de la musique diffusée. Mais au-dela du look, on appréciera surtout la certification IP68. Cette enceinte est donc étanche et elle résistera à une immersion dans l’eau jusqu’à 1,5m de profondeur pendant 30 minutes. Elle est aussi résistante aux poussières. Vous pourrez donc l’emporter aussi bien à la plage qu’au bord d’une piscine sans crainte.

Mais la JBL Flip 7 n’est pas qu’une enceinte robuste. C’est aussi un modèle qui délivre un son de qualité. Le rendu sonore global est optimisé par IA avec la technologie Sound Boost. Vous avez ainsi des basses bien présentes tout en gardant des aigus et des médiums clairs et équilibrés.

Dernier gros point fort de ce modèle : son autonomie. En écoute normale, vous pouvez l’utiliser jusqu’à 14 heures. C’est déjà excellent. Mais vous pouvez faire encore mieux en enclenchant le mode Playtime Boost qui permet de prolonger son autonomie jusqu’à 16 heures.


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