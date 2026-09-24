Galaxy Buds On : voici à quoi ressemblent les premiers écouteurs à clip de Samsung

Samsung va lancer un tout nouveau design d’écouteurs sans fil à clip. Et on sait déjà à quoi s’attendre pour ceux qui devraient être nommés Galaxy Buds On.

Depuis quelques semaines, est évoqué un nouveau modèle d’écouteurs audio sans fil chez Samsung. Le constructeur aurait développé un design inédit basé sur un système de clip, ce qui constituerait une première au sein de son catalogue. Le produit a été repéré dans quelques lignes de code au sein de One UI, ainsi que dans la base de données de la FCC, un organisme de certification aux États-Unis. Et nous avons aujourd’hui un meilleur aperçu de ces Galaxy Buds On, puisqu’il devrait s’agir de leur nom.

Le média Android Headlines a publié deux visuels des Galaxy Buds On. Sur l’un, on les voit accrochés à l’oreille d’un individu, confirmant la manière dont ils se portent. L’autre est un rendu donnant des détails sur la conception des écouteurs selon plusieurs angles de vue. Pas de doute, on est bien loin du design intra-auriculaire auquel nous a habitué Samsung jusqu’ici, dont les derniers Galaxy Buds 4 Pro.

Galaxy Buds On : un design à clip pour la première fois chez Samsung

Les écouteurs se fixent de part et d’autre de l’oreille : une partie avec le haut-parleur à l’entrée du canal auditif et l’autre derrière l’oreille, à l’extérieur. Un des deux embouts est plus large que l’autre. C’est celui qui doit entrer dans l’oreille et qui embarque aussi le microphone pour les appels. Samsung aurait recours à une technologie dite de conduction aérienne à oreille ouverte. C’est à dire que le son est redirigé vers les oreilles par les parois du conduit auditif. Il s’agit d’une alternative aux appareils à conduction osseuse, qui transment quant à eux le son à l’oreille interne sans solliciter le tympan, en transformant les signaux sonores en vibrations mécaniques qui se propagent à travers les os du crâne. Crédit : Android Headlines

Les écouteurs audio à clip sont notamment destinés aux sportifs, qui cherchent un meilleur confort pour une utilisation prolongée, et qui veulent conserver une conscience sonore de leur environnement. Ce type de matériel ne peut d’ailleurs pas proposer de réduction du bruit active.