Googlebook : cette solution va leur permettre de faire tourner les jeux vidéo les plus gourmands

Nvidia annonce la compatibilité native à venir de son service de cloud gaming GeForce Now sur les nouveaux PC portables Googlebook.

En début de semaine, Google a présenté en grande pompe les Googlebook, une nouvelle famille de PC portables censée prendre la relève des Chromebook et offrant une expérience entre ChromeOS et Android. De premiers produits arrivent chez Acer, Dell, Asus, HP et Lenovo. Ces laptops ne sont pas conçus pour embarquer de puissantes cartes graphiques dédiées et sont basés sur l’architecture ARM. Le jeu vidéo n’est donc pas forcément leur tasse de thé.

Mais comme on pouvait s’y attendre, Nvidia va lancer une application native de GeForce Now sur Googlebook OS. Ce n’est pas une surprise, étant donné qu’il existe déjà une app Android et que le service tourne aussi en web sur le navigateur Chrome. GeForce Now est par ailleurs disponible sur Linux depuis le début de l’année, il n’est pas surprenant que la plateforme de cloud gaming s’invite sur le nouveau système de Google pour PC portable.

Une application GeForce Now native pour Googlebook

Nous n’avons pas encore de date exacte de disponibilité. Nvidia communique simplement un déploiement pour “plus tard cette année”. Avec GeForce Now, les joueurs peuvent streamer les jeux de leurs bibliothèques (avec une importance toute particulière accordée à Steam) plutôt que de les installer et de les faire tourner en local. Cela permet de jouer aux titres les plus gourmands en ressources avec d’excellentes performances sur une machine modeste et d’économiser de l’espace de stockage, ce qui n’est pas rien en ces temps troubles pour les composants de mémoire.

En attendant la sortie de l’application, il reste possible d’accéder à GeForce Now sur Googlebook via un navigateur web. L’expérience y est un peu moins optimisée, mais cette alternative reste une bonne option temporaire. Jusqu’au dimanche 27 septembre, Control Resonant est inclus gratuitement avec l’achat d’un abonnement GeForce Now Ultimate de 12 mois.

Les jeux suivants rejoignent le catalogue de GeForce Now cette semaine :