Le Xiaomi 13 Ultra est officiel, la Galaxy Ring fait parler d’elle, c’est le récap’ de la semaine

Xiaomi lève le voile sur son nouveau modèle Ultra, la bague connectée de Samsung pourrait éclipser les Galaxy Watch, 35 applications infectées à supprimer de votre Android, c’est le récap’ de la semaine.



Cette semaine, on commence par une mise en garde avec 36 applications Android infectées à désinstaller au plus vite de votre téléphone. Alors que les scalpers écoulent désormais leurs stocks de consoles à moindre coût, Dark and Darker est maintenant disponible gratuitement sur Bittorrent. Enfin, on fait le point sur ce que l’on sait du Xiaomi 13 Ultra et de la future Galaxy Ring.

Une nouvelle provocation des développeurs de Dark and Darker

Alors que le studio Nexon a réussi à faire bannir Dark and Darker de Steam il y a quelques jours, les développeurs ont trouvé une solution alternative étonnante. En effet, le jeu vidéo développé par le studio Ironmace est désormais téléchargeable gratuitement sur Bittorrent. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour connaître les détails de cette nouvelle polémique.

Lire : Ils lancent leur jeu gratuitement sur Bittorent après avoir été bannis de Steam

Xiaomi officialise son puissant Xiaomi 13 Ultra

C’est officiel, Xiaomi vient de lever le voile sur le modèle Ultra de sa gamme 13. Le successeur du 12S Ultra devrait offrir d’excellentes performances, notamment au niveau de l’appareil photo dont les capacités devraient être hors du commun. Les quatre capteurs seront d’ailleurs capables de filmer en 8K. Le smartphone haut de gamme devrait arriver en France à partir du mois prochain, et sera disponible à partir d’environ 1500 euros.

Lire : Xiaomi 13 Ultra officiel : le smartphone le plus extravagant de 2023 est enfin là

Le règne des scalpers est révolu

Pendant plus d’un an, les scalpers ont fait leur loi sur le marché des consoles sur eBay, profitant des ruptures de stock pour revendre PS5 et Xbox Series X à prix d’or. Ce règne semble révolu. En effet, comme le souligne un membre de Reddit, les tarifs affichés sur eBay sont désormais moins élevés que le prix officiel de la console de Sony.

Lire : PS5 : les scalpers n’arrivent plus à vendre leurs consoles, on ne va pas les plaindre

36 applications infectées disparaissent du Play Store

Les chercheurs de McAfee ont repéré une soixantaine d’applications Android infectées par un dangereux malware, capable d’accéder à des données telles que votre géolocalisation ou vos appareils Bluetooth connectés. Google a donc banni 36 de ces applications du Play Store, et nous vous invitons à découvrir la liste complète concernée dans notre actu afin de désinstaller ces applications au plus vite de votre smartphone.

Lire : Android : Google bannit 36 applications infectées par un dangereux malware, voici la liste

Que sait-on de la future Galaxy Ring ?

On ne connait que peu de choses des futures caractéristiques de la Galaxy Ring, mais l’on sait que Samsung travaillerait activement au développement des fonctionnalités de santé de sa bague connectée. Le géant coréen pourrait proposer des bagues adaptées aux goûts et aux portefeuilles de chacun, qui pourraient concurrencer les anciennes Galaxy Watch. Reste à savoir quand Samsung prévoit de commercialiser sa Galaxy Ring…

Lire : Samsung : la Galaxy Ring serait si performante qu’elle pourrait éclipser les Galaxy Watch

Nos tests de la semaine

Audi Q8 e-tron : confort et puissance

Lors de notre test de l’Audi Q8 e-tron, nous avons été particulièrement séduits par le confort de ce grand SUV électrique, ainsi que par ses performances et sa nouvelle batterie qui promet 500 km d’autonomie. Attention, si l’on apprécie son comportement dynamique et sa puissance, on note que sa consommation est très élevée et qu'il vous faudra débourser la somme minimale de 86 700 euros pour vous offrir l’Audi Q8 e-tron.

Lire : Essai Audi Q8 e-tron : une batterie XXL pour le plus grand SUV électrique de la marque

Huawei Watch Buds : une conception 2-en-1 surprenante

Huawei propose ici un concept pratique et original, avec une montre connectée dans laquelle se cache des écouteurs true wireless très confortables. La qualité audio est correcte, sans faire d’étincelles, tout comme l’autonomie et le suivi de la santé. Les écouteurs étant rangés sous le cadran, attendez-vous à une montre plus épaisse que d’ordinaire, dont le boîtier pourra parfois s’ouvrir inopinément. Attention, la Huawei Watch Buds n’est pas étanche et vous coûtera environ 500 euros.

Lire : Test Huawei Watch Buds : faut-il craquer pour la montre avec écouteurs intégrés ?

Honor Magic5 Pro : un excellent rapport qualité/prix

Honor propose ici un smartphone au bon rapport qualité/prix. On adore son joli design, ses belles performances, son écran lumineux et bien calibré et sa bonne autonomie. Le Magic5 Pro saura également vous séduire par son expérience audio et ses belles photos. Si vous êtes un joueur, sachez toutefois que les performances en jeu peuvent chuter lorsque la température augmente. On regrette que la charge rapide soit moins bonne que celle du Magic4 Pro.

Lire : Test Honor Magic5 Pro : un essai transformé avec brio

Roborock S8 Pro Ultra : un robot-aspirateur presque parfait

Si vous avez un budget qui vous permet de vous offrir le nec plus ultra des aspirateurs robots, le Roborock S8 Pro Ultra pourrait vous séduire. On adore sa puissance d’aspiration, sa navigation efficace et précise, et son application très riche. Le S8 Pro Ultra offre une autonomie surprenante, reconnait très bien les obstacles et son lavage est encore plus efficace que celui de son petit frère. Seule ombre au tableau, la station d’accueil est particulièrement encombrante.

Lire : Test Roborock S8 Pro Ultra : Le nec le plus ultra pour un intérieur toujours propre

Asus Zenbook S 13 OLED 2023 : une jolie fiche technique mais quelques défauts malgré tout

Le Zenbook S 13 OLED est un PC fin et élégant, doté d’un processeur puissant et d’un magnifique écran OLED. Si vous êtes souvent en déplacement, c’est un PC qui pourrait vous séduire par son poids plume qui le rend ultra mobile, à condition de vous offrir une housse de protection puisqu’il est livré sans. On regrette que la partie audio soit ratée et qu’il émette une nuisance sonore élevée.

Lire : Test Asus Zenbook S 13 OLED 2023 : un bijou imparfait