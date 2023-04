Tesla ne veut plus de recharge gratuite à vie, la date de lancement de GTA 6 se précise, c’est le récap’

Tesla fait machine arrière sur la recharge gratuite à vie, l'annonce de la sortie de GTA 6 serait imminente, vous ne pourrez peut-être pas jouer à Star Wars Jedi Survivor le jour J, c'est le récapitulatif des actualités les plus marquantes de la veille.

Et c'est parti pour une nouvelle semaine d'actualités tech ! Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle démarre fort, cette nouvelle semaine. Ainsi, coup de tonnerre du côté des réseaux p2p : à la demande d'une majore du cinéma, les FAI n'hésitent plus à fournir les informations de leurs clients suspectés de piratage, sans passer par la case “Justice”. Dans le même temps, et toujours à propos des FAI, c'est Orange qui perd son recours face au Conseil d'État. Vous en voulez encore ? Ça tombe bien, nous vous avons concocté un résumé des actualités les plus notables de la veille. Allez, en route pour notre récap'.

Tesla regrette amèrement la recharge gratuite à vie

Ils sont encore quelques milliers, ces propriétaires d'une Tesla, à toujours profiter de la possibilité de recharger gratuitement leur véhicule. Celles et ceux qui ont eu la bonne idée d'acquérir une Model S ou une Model X dans les premières années qui ont suivi leur commercialisation ont bénéficié d'une “recharge gratuite à vie”. Mais voilà que l'entreprise d'Elon Musk voudrait bien qu'ils abandonnent ce privilège, sous couvert d'une nouvelle offre (moins avantageuse) lors de l'achat d'un nouveau véhicule.

La date de sortie de GTA 6 communiquée d'ici le 17 mai prochain ?

Dire que GTA 6 est un jeu très attendu est un doux euphémisme. Rares sont les titres qui suscitent un tel engouement, à tel point qu'on ne compte plus les rumeurs et autres supputations sans fondement le concernant. Mais depuis quelques heures, il est en une qui enfle et qui provient de plusieurs sources totalement différentes. De quoi la rendre un peu plus crédible que les autres. Rockstar pourrait ainsi annoncer la date de sortie de GTA 6 d'ici le 17 mai 2023, date à laquelle se tiendra la prochaine réunion entre investisseurs. Vrai, pas vrai, les paris sont ouverts !

Star War Jedi Survivor risque d'avoir un défaut de “taille”

C'est le 28 avril prochain que sortira Star Wars Jedi Survivor. Bien que très prometteur, le jeu pourrait souffrir de deux petits problèmes. D'une part, il nécessiterait de 150 Go d'espace sur le disque dur, ce n'est pas rien. Et d'autre part, il faudrait nécessairement passer par la case “téléchargement” pour prétendre à son installation complète. Si vous avez une petite connexion, il va falloir être patient, très patient !

