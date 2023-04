PS5 : les scalpers n’arrivent plus à vendre leurs consoles, on ne va pas les plaindre

Vous vous rappelez de cette époque assez désagréable où les seuls PS5 disponibles à la vente l’étaient à des prix exorbitants sur eBay ? On a une bonne nouvelle pour vous : cette époque est révolue. Aujourd’hui, les scalpers ont bien du mal à vendre leur stock, ce qui les forces à les proposer moins chers que leur tarif neuf. Comme une odeur d’arroseur arrosé.

Ce qu’il y a de bien avec la loi de marché, c’est qu’il arrive que les arnaqueurs de la veille soient ceux qui se fassent avoir le lendemain. Pendant plus d’un an, les scalpers ont régné en maître sur la section consoles d’eBay. Les PS5 et Xbox Series X n’étaient disponibles nulle part, sinon sur leur profil. Et pour cause : ces derniers raflaient le moindre stock disponible, pour les revendre ensuite à prix d’or. Il va sans dire que ces revendeurs peu scrupuleux n’ont pas été les plus populaires sur le web durant cette période.

Aujourd’hui cependant, il semblerait bien leur heure de gloire soit derrière eux. C’est une membre de Reddit qui a partagé cette découverte. Alors qu’il se trouvait sur eBay, il est tombé sur une PS5 en vente à seulement 400 dollars. Pour rappel, la console de Sony est commercialisée à 499,99 dollars aux États-Unis. Alors que les scalpers généraient autrefois des centaines, parfois des milliers de dollars de bénéfices par vente, les voilà réduits à perdre de l’argent pour écouler leur stock.

Sony a mis au règne des scalpers et c’est tant mieux

« Je ne me sens même pas un peu mal pour eux », commente l’auteur du post. Nous non plus, et on imagine aisément qu’il s’agit là du sentiment général à l’égard de cette chute vertigineuse. « Je préfère en acheter une en magasin avec le ticket de caisse pour la garantie », renchérit un autre utilisateur. En effet, même si les prix sont désormais intéressants en ligne, il y a plusieurs raisons qui devraient vous inciter à préférer les magasins.

D’abord, bien évidemment, il y a le fait de ne pas supporter des personnes qui arnaquaient encore hier sans aucun remords des milliers de joueurs. Ensuite, il est bon de noter que les PS5 vendues par les scalpers sont souvent les premiers modèles sortis. Or les derniers vendus par Sony règlent plusieurs petits soucis techniques dont vous n’aurez pas à vous inquiéter. Enfin, un autre utilisateur témoigne qu’en essayant d’acheter une PS5 au rabais à un scalper, ce dernier lui a confié que le prix affiché était uniquement là pour attirer la clientèle, et qu’il vendait réellement la console à 500 dollars. Difficile de se débarrasser des bonnes vieilles habitudes, visiblement.

