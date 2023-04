Samsung : la Galaxy Ring serait si performante qu’elle pourrait éclipser les Galaxy Watch

Si, grâce à ses montres, Apple domine toujours le marché des accessoires connectés, Samsung se place tout de même comme un solide concurrent de la firme de Cupertino, avec près de 10 % des ventes de smartwatches et des bracelets fitness. Nous avons quelques précisions sur la future Galaxy Ring, la bague connectée qui pourrait relancer les ventes du géant coréen.

La Galaxy Ring est un anneau qui servira de capteur de santé et d’activité. La compagnie a déposé une demande de brevet en février 2023 ; on sait donc peu de choses de sa fiche technique et de ses fonctionnalités. Quant à une éventuelle date de commercialisation, il semblerait que la Galaxy Ring, si novatrice qu’elle soit, pose un casse-tête aux commerciaux de l’entreprise.

En tout cas, le développement des fonctionnalités de santé de la Galaxy Ring semble bien avancé. La bague connectée serait dotée de plusieurs capteurs, dont l’un tirerait parti de la photopléthysmographie, une technique d’exploration fonctionnelle vasculaire non invasive. Elle servirait non seulement à mesurer la fréquence cardiaque du porteur, mais aussi à détecter les affections vasculaires. Dans la même veine, un électrocardiographe serait aussi à l’ordre du jour. Autant de fonctionnalités qui, à l'instar de l'Apple Watch, contribueront à sauver des vies.

Samsung conçoit des Galaxy Ring avec de grands noms du luxe

La Galaxy Ring remplira-t-elle ses promesses et parviendra-t-elle à concurrencer l’Apple Watch ? Une chose est certaine, c’est qu’en termes de finitions, Samsung devrait proposer des bagues pour tous les goûts et toutes les bourses. Dans le segment du luxe, par exemple, le géant coréen aurait déjà noué des partenariats avec de grands noms de la joaillerie.

Pour ce qui est des performances, la Galaxy Ring devrait être supérieure aux anciennes Galaxy Watch et autres Galaxy Fit. Elle sera plus moderne et plus précise, grâce à des capteurs disposés sur toute la face interne de la bague. Toutes ces belles promesses posent cependant un problème à Samsung. Le succès de cette bague connectée pourrait faire de l’ombre aux ventes des Galaxy Watch. C’est pourquoi la sortie de la Galaxy Ring ne semble pas imminente. Les dirigeants doivent peaufiner leur stratégie commerciale.

