Test Huawei Watch Buds : faut-il craquer pour la montre avec écouteurs intégrés ?

Huawei lance une montre connectée au design insolite qui cache sous son écran une paire d’écouteurs sans-fil. Faut-il voir dans la Watch Buds un simple gadget ou une innovation technologique de génie ? Réponse dans ce test.

En décembre dernier, Huawei lançait en Chine une montre connectée pour le moins originale – et il faut le dire, qui pouvait sembler un peu gadget au premier abord – la Watch Buds. Cette montre 2-en-1, d’un design circulaire assez classique pour la marque, accueille en fait des écouteurs true wireless, le boîtier de la montre se transformant en étui de rangement et de charge. D’une simple pression sur un bouton au bas de l’écran, on peut extraire deux petits écouteurs intra-auriculaires sans fil.

Un système qui semble d’emblée plutôt utile, voire plaisant, pour l’utilisateur puisqu’il ne rencontrera a priori plus jamais le problème des écouteurs oubliés à la maison. On peut toutefois se demander si la Huawei Watch Buds, qui combine astucieusement montre et écouteurs, remplit haut la main ses deux missions. Que valent les mini-écouteurs en termes de qualité ? Le boîtier reste-t-il d’une dimension acceptable ? La montre connectée est-elle aussi efficace que les autres modèles vendus par Huawei ?

Nous avons passé quelques jours avec la Watch Buds pour répondre à toutes ces interrogations et déterminer si la dépense de 500 euros pour cette nouveauté vaut vraiment le coup.

Prix et disponibilité de la Huawei Watch Buds

La Huawei Watch Buds est disponible en France sur le site de Huawei ou chez Amazon au tarif de 499 euros. C’est tout de même quelques dizaines d’euros plus cher que la Watch 3, le modèle de référence de la gamme à son lancement en 2021. Le prix de la Watch Buds est donc plutôt élevé et s’explique par le caractère particulier de cette montre connectée, de type 2-en-1 avec ses écouteurs intégrés.

Le concept peut sembler un peu gadget à première vue, mais le prix élevé et le savoir-faire de Huawei en matière de montres indiquent plutôt le contraire. En attendant, la Watch Buds ne semble pas avoir séduit pour l’instant les distributeurs spécialisés comme Darty ou Boulanger qui préfèrent miser sur des modèles plus classiques.

À 499 euros, pas facile de séduire le grand public. La Watch Buds risque bien de rester, quel que soit notre avis à son propos, un produit de niche qui étonne, voire fascine, mais qui ne parvient pas à convaincre totalement. Ou bien une vitrine technologique, tout simplement.

Fiche technique de la Huawei Watch Buds

La fiche technique de la nouvelle montre connectée de Huawei ressemble à première vue à celles des autres modèles de la marque.

Huawei Watch Buds Dimensions 47 mm × 47,5 mm × 14,99 mm Poids env. 66,5 g (hors bracelet) Écouteurs 21,8 mm × 10,3 mm × 10,3 mm - 4 Taille du poignet 140-210 mm Écran 1,43 pouce écran couleur AMOLED Définition 466 x 466 pixels Résolution 326 ppp Système Harmony OS 3.0 Connectivité Bluetooth, NFC, GPS Capteurs - Capteurs inertiels à 6 axes (capteur d'accélération et capteur gyroscope)

- Capteur optique de fréquence cardiaque 5.0

- Capteur optique ambiant, capteur à effet Hall

- Capteur capacitif et composant de conduction osseuse Stockage 2 Go Compatibilité Android 7.0, EMUI 12.0, iOS 9.0 ou supérieur Étanchéité Non Audio Pas de microphone ou haut-parleur Batterie 410 mAh Autonomie annoncée 3 jours Recharge sans fil Oui Matériaux - Boîtier en acier inoxydable

- Écran en verre 3D incurvé

- Couronne décorée de 710 clous de Paris

- Bracelet en cuir 22 mm

Qu’il s’agisse de la taille de l’écran, de la qualité du design, des fonctions de suivi, de l’équipement intégré… le consommateur habitué des montres Huawei ne peut guère être déçu à la lecture des caractéristiques principales de la Watch Buds. Les écouteurs intégrés amènent de plus un nouvel usage, de façon plutôt originale.

Quelques concessions ont toutefois été nécessaires pour aboutir à la commercialisation de ce produit comme l’absence de certification IP68 (ou compatibilité 5 ATM).

Un design et une ergonomie assez réussis

Avec son cadran rond et sa conception soignée à partir de matériaux de bonne facture comme le verre et l’acier, la Watch Buds ressemble à la plupart des montres de Huawei. À y regarder de plus près, le boîtier est plus épais que d’ordinaire, atteignant presque 1,5 cm d’épaisseur.

C’est tout de même 1 millimètre de plus que la Watch 3 Pro, le modèle le plus imposant et l’un des mieux équipés lancé par la marque. Cette épaisseur est assez inévitable, puisque la montre renferme une paire d’écouteurs. Pour y accéder, il suffit d’appuyer sur le bouton, à peine visible, situé au bas de l’écran. Grâce à un système pop-up, l’écran de la montre se soulève, dévoilant les deux minuscules intra de 2,2 cm de long et de 4 grammes chacun.

À dire vrai, on s’attendait à pire au niveau de l’épaisseur. Même sur un petit poignet, c’est gros, mais pas choquant. La montre et ses écouteurs ne pèsent que 65 grammes. C’est plus que d’ordinaire, mais pas de nature à gâcher l’expérience utilisateur, même la nuit. Huawei a su conserver le port confortable qu’on apprécie avec la plupart de ses montres.

En revanche, si l’on devait formuler un reproche, ce serait plutôt au niveau du bouton assez sensible. Il est arrivé plusieurs fois que le boîtier s’ouvre accidentellement, avec le risque de perdre un écouteur. Lorsque c’est le cas, un message d’avertissement s’affiche sur l’écran, mais encore faut-il y prêter attention.

Le système est sinon très bien étudié, avec un large choix de Watch faces qui affichent l’autonomie restante des écouteurs et la possibilité de piloter les écouteurs en tapotant sa joue juste à côté de l’oreille. Dans l’application Santé, on peut faire lire un son par l’un de ses écouteurs pour le retrouver plus facilement si on l’a fait tomber. Enfin, lors d’un appel, il suffit d’extraire rapidement un écouteur pour prendre la communication. Tout est plutôt bien pensé, sauf au niveau du volume, qui n’est pas pilotable depuis les oreillettes. Il faut soit monter le volume du smartphone ou, plus efficace, celui de la montre (et on n’y pense pas forcément spontanément !).

Une qualité sonore passable

Inutile d’attendre de la part des « Buds » qui accompagnent la montre, la qualité audio habituelle des écouteurs de la marque, surtout s’il s’agit d’un modèle haut de gamme comme les FreeBuds Pro 2. La restitution sonore n’est pas pour autant mauvaise, loin de là. Pour écouter de la musique et des podcasts en faisant une séance de running ou bien pour passer ses appels dans un environnement pas trop bruyant, la plupart des utilisateurs devaient être satisfaits.

On reste sur un son assez basique, peu riches en basses et avec une réduction de bruit assez homéopathique, mais sans que ce soit non plus désagréable. L’égaliseur est un peu limité, mais on peut y accéder aussi depuis la montre.

La petite taille des écouteurs les rend d’un port agréable et, depuis l’appli, le test pour vérifier qu’on a choisi les bons embouts est appréciable. Enfin, grâce au système 2-en-1, on peut partir courir avec sa montre sans son smartphone et sans ses écouteurs habituels. Grâce au GPS intégré, la montre traque vos activités et si vous avez au préalable téléchargé un peu de musique dans les 1,7 Go de stockage disponible, vous pouvez même courir au son de votre playlist préférée.

L'écran séduit toujours autant

Comme d’ordinaire, le grand écran de 1,43 pouce et de technologie Amoled produit son effet. Bien défini et lumineux, il offre une large surface d’affichage particulièrement agréable et pratique pour lire ses messages ou consulter ses données pendant une séance de sport. À l’instar des modèles haut de gamme, la Watch Buds offre tous les réglages et fonctions possibles : mode Always On (appelé ici cadran de veille), paramétrage d’une plage horaire pendant laquelle on ne veut pas être dérangé ou encore activation de la luminosité automatique.

En extérieur, par temps ensoleillé, l’écran reste bien lisible, en dépit de quelques reflets. La navigation tactile s’effectue sans heurts, du fait de sa bonne réactivité. Précisons que la couronne sur la droite du cadran se comporte en simple bouton de raccourcis vers les fonctions de la montre.

Grâce aux nombreuses Watch faces ou cadrans (selon le terme employé par Huawei) téléchargeables dans l’appli, il est possible de customiser sa montre et de lui donner un peu plus l’apparence d’une montre horlogère. Certains cadrans sont payants, certains permettent de consulter des données (nombre de pas, autonomie restante, etc.). Le choix est vaste.

Santé : l'application claire et complète

Avec la Watch Buds, on retrouve l’application Santé de Huawei enrichie de quelques données relatives aux écouteurs (autonomie restante, réglages, etc.). Les 5 onglets habituels sont présents :

Santé regroupe les données de la journée dans un tableau de bord.

Exercice permet de définir des objectifs, d’accéder à des programmes sportifs.

Découvrir donne la possibilité de participer à des évènements.

Appareils donne accès aux réglages et fonctions liés à la montre et aux écouteurs, à condition pour ces derniers qu’ils soient insérés dans vos oreilles).

Enfin, Moi affiche les données qui vous sont propres (médailles remportées, données d’activités, poids, etc.).

L’application est toujours aussi claire et complète, mais aussi toujours absente du Play Store de Google quand il s’agit de la télécharger. Cela complique un peu l’installation, mais le constructeur guide pas à pas l’utilisateur dans un processus désormais bien rodé. La montre qui tourne désormais avec la version 3 d’Harmony OS est compatible avec les smartphones Android et les iPhone (avec néanmoins toujours quelques restrictions en termes de fonctionnalités pour les smartphones d’Apple).

Suivi d'activités : tout sauf la natation

Le suivi de santé et d’activités de Huawei est ici toujours aussi efficace grâce à un jeu de capteurs performants. Qu’il dorme ou qu’il fasse du sport, l’utilisateur peut ainsi accéder à un grand nombre de données, toujours aussi fiables. La Watch Buds est pour cela équipée d’un cardiofréquencemètre et d’un oxymètre (pour suivre le taux d’oxygène dans le sang, appelé aussi SpO2).

Elle suit aussi le taux de VO2MAX, compte les pas ainsi que les heures de sommeil et contrôle même votre niveau de stress. Du fait de sa particularité qui augmente son encombrement et son prix, la Watch Buds est dépourvue des capteurs de santé les plus avancés comme ceux dédiés à la mesure de température cutanée ou à la réalisation d’un électrocardiogramme.

En sport, quelques fonctions sont absentes, comme l’altimètre ou la boussole, mais le GPS intégré est bien présent et très efficace. Parmi les nombreux sports qui peuvent être traqués, on salue les nombreux modes courses incluant même des exercices fractionnés. En revanche, la Watch Buds est l’une des rares montres de Huawei à ne pas proposer le suivi de natation. Entre écouteurs et sport, il a fallu faire un choix. Du coup la montre n’est pas étanche et les écouteurs sont juste résistants aux gouttes d’eau (certification IP54) afin de les utiliser sans souci pendant une séance de running ou sous une petite pluie.

Des fonctions connectées bien présentes, mais limitées

La montre de Huawei permet de suivre ses activités en musique, mais aussi de recevoir ses notifications, voire d’y répondre. Pour les appels, précisons que la Watch Buds est dépourvue de micro et de haut-parleurs intégrés.

Ce sont les écouteurs qui en font office, ce qui semble assez logique. Concernant les messages écrits comme les SMS, il est possible d’y répondre, mais seulement au travers d’émoticônes ou de messages préenregistrés (sauf avec iOS). En 2023, il serait appréciable de pouvoir répondre, de façon plus complète, au travers d’un message vocal par exemple.

En tant que montre connectée, la Watch Buds permet de télécharger des applications depuis l’AppGallery. Malheureusement, bien que le magasin d’applications de Huawei soit accessible avec Harmony OS depuis le lancement de la Watch 3 en 2021, il ne semble pas s’être énormément enrichi en matière d’applications majeures et à destination d’un public français.

Il y a bien Hue Essentials pour le pilotage d’ampoules, mais cela ne va pas suffire face aux mastodontes du marché, l’App Store et le Play Store.

Autonomie raccourcie et charge rapide

Huwei annonce 3 jours d’autonomie pour sa nouvelle montre, ce qui semble bien peu face à ses modèles les plus emblématiques censés fonctionner jusqu’à 14 jours. Cette « fonte » de l’autonomie était toutefois assez inévitable sur un produit 2-en-1. Lorsque vous utilisez les mini écouteurs, leur autonomie baisse parallèlement à celle de la montre (d’autant plus si vous faites appel au GPS intégré lors de votre session de running). Lorsque vous les replacez dans leur logement, vous puisez à nouveau dans les ressources de la montre pour les recharger.

Les 3 jours annoncés s’inscrivent dans le cadre d’un scénario de laboratoire avec un usage relativement intense : 2h30 d’usage des écouteurs, 3 heures de sport sous GPS. En activant pour notre part tous les modes de suivi qui font la richesse de la montre (fréquence cardiaque, trusleep, stress…), nous sommes parvenus à tenir 5 jours avec un peu de sport en musique, des notifications et quelques appels. Mais bien évidemment, si vous utilisez les écouteurs au quotidien assez longuement, l’autonomie fondra comme neige au soleil. Quoi qu’il en soit, il y a de grandes chances que la Watch Buds déclare forfait bien après une Apple Watch ou une Galaxy Watch.

Les écouteurs offrent de leur côté une autonomie assez limitée (2 à 3 heures grand maximum selon les usages), l’avantage étant qu’on est toujours certain d’avoir l’étui de chargement sous la main.

On apprécie, en revanche, la charge plutôt rapide liée au nouveau chargeur sans-fil glissé dans la boîte. Sachez qu’en arrivant à 10 % d’autonomie, la montre n’a plus la possibilité de recharger les écouteurs. Pour refaire le plein intégral des deux dispositifs, il n’a fallu qu’une petite heure, ce qui est plutôt appréciable. Brancher votre montre une quinzaine de minutes suffira à vous faire passer sans problème le cap de la journée.

Il reste enfin une grande question, celle qui porte sur la durée de vie des minuscules batteries des écouteurs. Un écouteur perdu ou qui au bout de quelques mois ne parvient plus à se recharger et la Watch Buds perd une grande partie de ses atouts. Huawei conseille dans ce cas de prendre contact avec son SAV. Il reste à savoir si le suivi des pièces détachées tiendra dans le temps sur un produit de niche comme celui-ci.