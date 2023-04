Ils lancent leur jeu gratuitement sur Bittorent après avoir été bannis de Steam

Dark and Darker est la polémique qui a agité le monde du jeu vidéo ces derniers jours, et ce n’est pas prêt de s’arrêter. Dans une énième provocation, les développeurs du titre ont décidé de lancer l’accès anticipé gratuitement sur Bittorrent, faute de pouvoir le faire sur Steam. On vous résume toute l’affaire.

Si vous vous intéressez à l’actualité du jeu vidéo, vous avez certainement entendu parler de Dark and Darker, pas tant pour le jeu en lui-même, mais plutôt pour la polémique qui l’entoure. Petit rappel des faits. Dark and Darker est un dungeon crawler à la sauce battle royale développé par le studio par le studio Ironmace — et si cette avalanche de mots-clés vous laisse pantois, sachez que le but du jeu est de parcourir des donjons à la recherche de trésors tout en évitant les attaques d’autres joueurs.

Seulement voilà, le développement ne se passe pas exactement comme prévu pour Ironmace. Il y a peu, une autre entreprise du nom de Nexon a accusé le studio de plagiat. Cette dernière travaille en effet sur un autre jeu qui ressemblerait fortement à Dark and Darker. Or, plusieurs employés ont travaillé chez Nexon avant d’arriver chez Ironmace, amplifiant ainsi les soupçons de ses dirigeants. Depuis, on assiste à un véritable bras de fer entre les deux sociétés, qui n’hésitent pas à faire preuve d’un brin de provocation.

Banni de Steam ? Pas de problème pour ce jeu gratuit

Il y a quelques jours donc, Nexon a obtenu le bannissement du jeu sur Steam le temps que l’affaire se règle. Le timing a été très mauvais pour Ironmace, qui était sur le point de lancer le titre en accès anticipé. Qu’à cela ne tienne, il reste encore une solution au studio : « la vieille école », selon ses propres termes. Aussi étonnant que cela puisse paraître, Dark and Darker est donc téléchargeable gratuitement à l’aide d’un client torrent.

La chose est parfaitement légale, Ironmace étant lui-même à l’origine de l’opération. Sur le site du jeu, le studio explique la démarche pas à pas pour ceux qui ne seraient pas familiers de la méthode, et propose même de télécharger un client torrent. Sur le serveur Discord dédié, les internautes s’entraident même pour pouvoir tester Dark and Darker malgré la situation juridique complexe. Si vous souhaitez participer, ça se passe par ici.