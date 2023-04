Les scalpers de PS5 n’arrivent pas à vendre leurs consoles, la France n°2 européen de la recharge électrique, c’est le récap

Les scalpers de PS5 n'arrivent plus à vendre leurs consoles, la France n°2 européen de la recharge électrique, le coût exorbitant de ChatGPT chaque jour à OpenAI, c'est le récap des actualités du vendredi 21 avril 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce vendredi 21 avril 2023 ? Côté jeu vidéo, nous avons eu le droit à une longue présentation de Street Fighter 6 de la part de Capcom. Via un nouveau Showcase, le studio japonais a dévoilé de nombreux détails sur le mode World Tour, sur le système de combat ou encore sur l'accessibilité du titre.

Dans un tout autre domaine, la marque Honor a révélé la date de lancement en France du Honor Vs, son tout premier smartphone pliant. Le rendez-vous est donné au 24 mai 2023. Dans nos colonnes, nous avons également évoqué la fin de la bataille judiciaire entre Starlink et les opérateurs français. Le Conseil d'Etat a déclaré que le service d'internet par satellites de SpaceX ne représentait aucun risque pour la concurrence en France. Mais sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il fallait impérativement retenir dans l'actu de ce vendredi 21 avril 2023.

Les scalpers de la PS5 sont dans la galère

Il est fini le temps des scalpers avec des PS5 affichées à des prix exorbitants. D'après plusieurs utilisateurs sur Reddit, les tarifs pratiqués par les scalpers sont maintenant proches de celui conseillé par Sony, voire même inférieurs.

Pour en savoir plus : PS5 – les scalpers n’arrivent plus à vendre leurs consoles, on ne va pas les plaindre

La France n°2 de la recharge électrique en Europe

D'après le dernier rapport de Power2Drive Europe, la France offre l'un des meilleurs réseaux de recharge pour les voitures électriques en Europe. Avec plus de 83 000 points de recharge dans l'Hexagone, notre pays est à la seconde place, juste derrière les Pays-Bas.

Pour en savoir plus : Voitures électriques – la France est n°2 de la recharge en Europe

Comme dirait Emmanuel Macron, ChatGPT coûte visiblement un pognon de dingue à la startup OpenAI. D'après le cabinet SemiAnalysis, le chatbot conversationnel coûte pas moins de 700 000 dollars par jour à ses créateurs. Une somme qui comprend notamment l'entretien et le développement des infrastructures serveurs.