Tesla supprimerait le volant de sa voiture électrique vendue moins de 25 000 $

Elon Musk, le patron de Tesla, aurait indiqué, lors d’une réunion interne, que le modèle plus abordable serait dépourvu de volant. La voiture électrique, dont le prix avoisinerait les 25 000 dollars, serait ainsi totalement autonome. Le lancement de cette voiture serait cependant repoussé à 2023. La production devrait être assurée par la Gigafactory de Shanghai.

Depuis quelques mois, l’option Conduite Entièrement Autonome a fait l’objet de plusieurs articles. D’abord, l’option est désormais en précommande dans l’application Tesla, dévoilant ainsi un prix assez élevé (qui dépend de l’option Autopilot choisie à l’achat du véhicule, standard ou avancée). Ensuite, certains modèles de voiture doivent subir une mise à jour « hardware » de l’ordinateur de bord. Une mise à jour qui n’est évidemment pas gratuite.

Enfin, plusieurs accidents ont été recensés depuis le début de l’année. Et ils ont amené à l'ouverture d'une enquête sur Autopilot aux Etats-Unis. Malgré les incidents, parfois graves, Tesla ambitionne toujours d’automatiser entièrement ses voitures. L’un des prochains modèles de la marque pourrait d’ailleurs être uniquement autonome. Comprenez qu’elle ne devrait pas avoir de volant. Ni même de pédales. Indiquez-lui une destination et le véhicule s'y rend…

Pas de volant dans la Tesla vendue à 25 000 dollars

À l’occasion d’une réunion interne, Elon Musk, le patron du constructeur, aurait fait de lourds sous-entendus à propos d’une future voiture qui serait dépourvue de volant et de pédales. Il s’agirait de la voiture électrique plus abordable de Tesla dont nous parlons régulièrement et dont le prix devrait avoisiner les 25 000 dollars. En 2020, Elon Musk indiquait déjà que cette voiture serait entièrement autonome. À l’époque, nous pensions qu’il indiquait que la voiture serait compatible avec l'option, comme pour les modèles actuels. Il semblerait que non.

Lors de cette réunion, une autre information aurait été dévoilée par le patron de la marque. La voiture ne serait pas lancée avant 2023, alors que les prévisions précédentes laissaient entendre une sortie avant la fin de l’année prochaine. Rappelons que certaines fuites affirment que la production de voiture électrique subit également la pénurie de composants qui affecte les smartphones, les cartes graphiques et les consoles de jeu. La Tesla à 25 000 dollars aurait dû entrer en production cette année, dans la Gigafactory de Shanghai.

