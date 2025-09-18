La conduite autonome de Tesla (FSD) enfin déployée hors Amérique, la promesse d’Elon Musk en marche

Le FSD de Tesla arrive dans de nouveaux pays. Sa disponibilité est plus longue que prévu, mais le constructeur progresse enfin.

Elon Musk répète depuis des années à qui veut l'entendre que la technologie de conduite autonome Full Self-Driving (FSD) de Tesla serait prochainement rendue disponible dans le monde entier. Mais jusqu'ici, ses paroles ne se sont pas concrétisées par des actes. Cette fonctionnalité a pendant très longtemps été exclusive aux États-Unis et au Canada. Mais pour la première fois, elle va être déployée dans des pays qui ne trouvent pas en Amérique du Nord.

Ce sont deux autres pays anglophones, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont les heureux nouveaux élus. Pour rappel, dans ces deux États, on roule à gauche et le volant se trouve donc à droite. Tesla a donc dû adapter son FSD à cette particularité. La mise à jour V13.2.9 Down Under Edition est d'ores et déjà accessible pour les propriétaires d'une voiture Tesla récente (catégorie AI4). L'option va coûter 11 400 $ NZD en Nouvelle-Zélande et 10 100 $ AUD en Australie en achat direct, soit l'équivalent de 5 700 euros.

Le FSD enfin disponible dans un nouveau continent

Les automobilistes auront aussi la possibilité de s'abonner et de payer le FSD au mois. Le prix du service est de 159 $ NZD et 149 $ AUD, environ 85 euros. Ces tarifs sont à peu près similaires à ceux pratiqués aux États-Unis et un peu supérieurs à ceux en vigueur au Canada. Les clients peuvent déjà acquérir le pack FSD, mais il leur faut installer la version 2025.26.7.10 du logiciel, dont le déploiement est en cours, pour être en mesure de l'activer.

Et l'Europe alors ? La législation y est plus restrictive et Tesla rencontre des obstacles pour y lancer le FSD. D'ailleurs, plusieurs fonctionnalités, comme l'Actually Smart Summon/Smart Summon, sont bridées sur le territoire européen, les véhicules ne pouvant pas effectuer en totale autonomie une distance aussi longue que dans les autres pays. Tesla a obtenu l'autorisation de tester son FSD en milieu urbain aux Pays-Bas, mais il ne faut pas s'attendre à une disponibilité grand public de sitôt. Une approbation de la conduite autonome sur les autoroutes européennes pourrait constituer un début.