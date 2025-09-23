Google déploie enfin cette option tant attendue dans les notifications de Gmail

Google souhaite simplifier la vie de ceux qui utilisent Gmail. Après avoir transformé son application pour faciliter le suivi des commandes et des livraisons, la firme de Mountain View déploie une fonctionnalité inédite, directement dans les notifications de Gmail.

Ces derniers mois, Google a poursuivi ses efforts pour améliorer Gmail. Par exemple, on vous annonçait mi-septembre que l’application lançait une nouvelle interface permettant de suivre plus facilement vos achats en ligne et livraisons en cours.

Cet été la firme de Mountain View a testé trois nouvelles fonctions liées à son service Chat directement intégré dans Gmail, mais elle ne s’est pas arrêtée là. Google a également expérimenté l’ajout de l’option Marquer comme lu dans les notifications de Gmail sur Android. Cette nouveauté devrait bientôt être disponible pour tous les utilisateurs, puisqu’elle est actuellement en train d’être déployée largement.

Marquer vos emails comme lus directement depuis les notifications de Gmail

Il y a quelques mois, certains utilisateurs ont repéré une option inédite leur permettant de consulter leurs emails rapidement, puis de passer à autre chose, sans avoir à ouvrir l’application. En effet, ils ont remarqué qu’ils pouvaient marquer leurs emails comme lus directement depuis la notification Gmail, en plus de pouvoir rédiger une réponse ou les supprimer.

Si elle était encore en phase de test à ce moment, Google vient officiellement d’annoncer que cette fonction, disponible depuis les notifications Gmail et sobrement baptisée Marquer comme lu, est désormais en train d’être déployée pour tout le monde.

Si jamais vous avez besoin d’archiver ou supprimer tous vos emails pour avoir l’esprit tranquille, cette nouveauté ne devrait pas vous changer la vie. En revanche, elle devrait ravir ceux qui se contentent de lire la notification pour prendre acte d’un message lorsqu’elle contient toutes les informations dont ils ont besoin, mais qui détestent voir cette bulle sur l’icône de Gmail signalant un message non-lu.

Quoi qu’il en soit, il s’agit d’une option : vous êtes libre de vous en servir, ou pas. Et si la notification tronque le message au point de vous priver de sa substantifique moelle, vous pouvez toujours ouvrir l’email dans l’application – ce qui le marquera, de fait, comme lu.

Si vous n’avez pas encore accès à cette nouvelle fonction, il faudra peut-être patienter encore un peu, mais elle devrait apparaître très bientôt, selon nos confrères d’Android Authority. Vérifiez également que votre application Gmail est à jour.