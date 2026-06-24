Shark TurboBlade : ce code casse le prix du puissant ventilateur rafraîchissant multidirectionnel !

Vous cherchez un ventilateur assez puissant pour vous aider à supporter les fortes chaleurs ? Le Shark TurboBlade a spécialement été conçu pour couvrir une large zone, permettant de rafraichir rapidement vos pièces. Normalement en vente à 279,99 €, vous pouvez vous l’offrir à 251,99 € seulement grâce au code PASN10. C’est un prix canon pour ce ventilateur multidiretionnel capable de propulser de l’air à haute vitesse.

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L’installation d’une clim n’est pas toujours aisée. Cela requiert bien souvent l’intervention coûteuse d’un professionnel, ou des connaissances avancées en bricolage. Pour supporter les vagues de chaleur déjà en place un peu partout en France, un simple ventilateur ne suffit pas toujours. Heureusement, il existe des modèles puissants capables de rafraîchir efficacement les différentes pièces de votre maison.

C’est le cas du Shark TurboBlade qui, grâce à la propulsion de l’air à haute vitesse, vous offre une excellente alternative. Et bonne nouvelle, vous pouvez actuellement vous offrir ce ventilateur rafraîchissant multidirectionnel à prix réduit. Alors qu’il est affiché à 279,99 €, quand vous renseignez le code PASN10 dans votre panier, son prix chute à 251,99 € seulement. C’est le moment d’en profiter !

Shark TurboBlade : le prix du ventilateur rafraîchissant multidirectionnel chute avec le code promo PASN10

Tous les médias parlent de la canicule qui sévit actuellement partout en France. Les températures battent malheureusement tous les records. Vous n’avez pas encore de ventilateur ou vous cherchez un modèle plus puissant pour supporter plus facilement les vagues de chaleur ? Le Shark TurboBlade est un modèle puissant multidirectionnel.

Il dispose de 10 niveaux différents pour s’adapter au mieux à vos besoins. Lorsqu’il est réglé au niveau 1, son fonctionnement est quasiment siliceux avec un volume sonore de 40 dB seulement. Grâce au mode Brise naturelle, vous profitez d’un souffle léger qui simule le vent. Avec le mode Boost, le ventilateur est capable de diffuser l’air à une distance allant jusqu’à 20 mètres. Ainsi, même si vous êtes de l’autre côté de la pièce, vous pouvez tout de même profiter de la fraîcheur.

Autre avantage de ce ventilateur : sa polyvalence. Le Shark TurboBlade est en effet un modèle que vous pouvez utiliser aussi bien verticalement que horizontalement puisque les fentes d’air peuvent se pivoter jusqu’à 180°. Vous pouvez aussi régler la hauteur du pied. Le mode Couverture d’air (Air Blanket) est particulièrement intéressant pour dormir au frais.

Comme il n’a pas de pale, son entretien est facilité. Le Shark TurboBlade est doté du filtre DustDefence qui protège votre ventilateur contre la poussière. Enfin, grâce à la télécommande aimantée, vous pouvez contrôler votre ventilateur à distance.