Le SSD NVMe Crucial P5 Plus 2 To, compatible PS5, est à prix cassé pendant les soldes

Même pendant les soldes, il est rare de voir des promotions aussi importantes, surtout sur du matériel informatique. Et pourtant, Amazon nous propose -63% sur un disque dur SSD interne NVMe compatible avec la PS5. C’est plus de 170 euros économisés !

Les soldes continuent de pleuvoir en France et, comme souvent, Amazon est un acteur très actif pour proposer les réductions les plus intéressantes. Ainsi, l'enseigne en ligne américaine casse le prix du SSD interne NVMe Crucial P5 Plus d'une capacité de 2 To. Habituellement vendu autour des 275 €, il voit donc son prix chuter à seulement 102,79 €. C’est tout simplement du jamais vu !

Ce disque dur SSD est notamment particulièrement adapté si vous souhaitez augmenter les capacités de stockage de votre PS5. En effet, la console nouvelle génération nécessite un disque avec une vitesse de lecture d’au moins 5 500 Mo/s pour pouvoir jouer dans des conditions optimales. Or, ce modèle offre des vitesses de lecture séquentielle jusqu’à 6 600 Mo/s. Il est aussi compatible avec les dissipateurs thermiques.

Par ailleurs, on retrouve une interface PCI Express x4 et un connecteur de type NVMe (PCIe Gen4). Le SSD interne Crucial P5 Plus propose également un grand nombre de fonctionnalités avancées avec, par exemple, un chiffrement sur base matérielle complet, l’accélération d’écriture dynamique, ainsi qu’une protection thermique adaptative. Cela vous permet d’avoir un système plus fiable qui protège au mieux vos données.

S’il plaira aux hardcore gamers, ce disque SSD est aussi conçu spécifiquement pour les charges de travail intenses, notamment pour les métiers créatifs.

