Le Samsung Galaxy Z Fold 8 pourrait emprunter un accessoire jusqu’ici réservé au TriFold

Samsung pourrait proposer une coque en carbone intégrant un support permettant de maintenir le smartphone debout en position verticale pour le Galaxy Z Fold 8.

Samsung va lancer deux modèles de Galaxy Z Fold 8 cet été. Le constructeur sud-coréen va inaugurer un tout nouveau smartphone pliable dans cette gamme, moins haut et plus large que le mobile qu'on connait depuis des années. Ce design est similaire à ce que va proposer Apple avec son premier iPhone pliable un peu plus tard cette année. Ce format permet de s'adapter à d'autres besoins. Il risque d'être plus pratique pour le visionnage de vidéos et le multimédia en général, et moins utile pour le multitâche.

Le Galaxy Z Fold 8 de base devrait être ce nouvel appareil, tandis que le successeur du Galaxy Z Fold 7 opterait pour un nouveau nom, le Galaxy Z Fold 8 Ultra. De quoi complexifier quelque peu la compréhension du catalogue chez Samsung. Dans tous les deux cas, les deux dispositifs devraient recevoir un nouvel accessoire officiel. Le média Galaxy Club nous apprend qu'une coque en carbone avec support intégré serait prévue.

La coque en carbone avec support du TriFold déclinée pour une compatibilité avec les Samsung Galaxy Z Fold 8 ?

Cet étui de protection a été enregistré en Angleterre, en Australie, au Canada et en Corée du Sud. À quelques semaines de la sortie des Galaxy Z Fold 8, il ne fait que peu de doutes qu'il est prévu pour eux. On peut déjà se douter à quoi il peut ressembler puisqu'un produit similaire a déjà été commercialisé pour le Galaxy Z Trifold, le smartphone de Samsung pliable deux fois au lieu de deux.

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessus, cet accessoire permet surtout de protéger le smartphone quand il est plié. Une fois déplié, la partie supplémentaire de l'écran est dépourvue de toute protection. La coque se distingue par la présence au dos d'un support sous forme de pied, qui donne la possibilité de faire tenir le mobile debout à la verticale. De quoi profiter de ce large espace d'affichage tout en gardant les mains libres.