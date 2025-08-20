iPhone 16 : vite, le smartphone atteint un prix bas record avec ce code promo, mais aujourd’hui seulement !

L’iPhone 16 vous fait de l’oeil mais son prix trop élevé vous bloque ? Sorti à 969 € dans sa version de 128 Go, ce smartphone n’était effectivement pas accessible à toutes les bourses. Mais à l’approche de la rentrée, Rakuten fracasse les prix en le proposant beaucoup moins cher ! Vous le trouvez actuellement à 689,99 €. Et bonne nouvelle, avec le code RAKUTEN15 valable aujourd’hui seulement, vous pouvez l’avoir à 674,99 € avec la livraison gratuite ! C’est le bon moment pour craquer.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Sorti il y a un peu moins d’un an, l’iPhone 16 se distingue surtout par l’intégration d’Apple Intelligence, l’intelligence artificielle maison que les utilisateurs attendaient depuis longtemps. À son lancement, ce petit bijou de technologies valait 969 € dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go.

Quelques mois plus tard, il est enfin disponible à un meilleur prix. Si vous ne souhaitez pas dépenser près de 1000 € pour un smartphone haut de gamme, Rakuten propose une offre à ne surtout pas manquer. L’iPhone 16 est actuellement affiché à 689,99 €. Mais ça n’est pas tout ! Aujourd’hui seulement, Rakuten vous donne la possibilité de l’acheter encore moins cher avec le code RAKUTEN15 qui vous permet d’avoir 15 € de réduction dans votre panier dès 119 € d’achat.

L’iPhone 16 chute donc à 674,99 € avec livraison offerte. Et si vous êtes membre du Club R, vous avez 6,90 € crédités sur votre cagnotte Rakuten. Profitez-en vite !

L’iPhone 16 : le smartphone dopé à l’intelligence artificielle passe à prix cassé pour quelques heures

Sous le capot, l’iPhone 16 embarque la puce Apple A18, offrant 30 % de performances supplémentaires par rapport à la génération précédente. Elle a été pensée pour exploiter pleinement Apple Intelligence, garantissant une utilisation fluide et des fonctionnalités intelligentes avancées.

Le design conserve les lignes minimalistes emblématiques d’Apple, mais s’enrichit de nouveautés pratiques comme le bouton physique photo pour un meilleur contrôle de la caméra et le bouton d’action personnalisable qui remplace l’ancien interrupteur du mode silencieux, permettant d’assigner diverses fonctions (ouverture d’application, lancement de raccourcis, activation d’un mode…).

Pour l’écran, l’iPhone 16 est équipée d’une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces. Les contenus sont particulièrement contrastés et profitent de couleurs vives, ce qui est idéal pour visionner des vidéos en haute qualité.

Côté photo, le smartphone est doté d’un double module photo composé d’un capteur principal de 48 MP avec zoom optique 2x et d’un ultra grand-angle de 12 MP, capable de réaliser également des clichés macro.

Enfin, pour l’autonomie, l’iPhone 16 annonce une endurance allant jusqu’à 27 heures d’utilisation, de quoi assurer une journée et plus sans recharge.