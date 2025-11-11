L’iPhone 17 atteint un prix bas record avec ce code valable pour le Single’s Day, mais il va falloir faire vite !

Cette année, Rakuten a décidé de prendre de l’avance sur les promotions ! À l’occasion du Single’s Day, vous pouvez d’ores et déjà trouver des prix cassés sur de nombreux produits. C’est le cas du récent iPhone 17 qui bénéficie déjà d’une importante réduction. Avec le code promo SINGLES30, son prix chute à 829,99 € au lieu de 969 €. N’attendez pas la fin de l’offre pour en profiter, les stocks partent vite !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Sorti il y a quelques semaines seulement, l’iPhone 17 est venu agrandir la famille des smartphone d’Apple. Mais son prix qui frôle les 1000 € est malheureusement un frein pour de nombreuses bourses.

À l’approche du Black Friday, Rakuten affiche l’iPhone 17 à 859,99 € au lieu de 969 € mais ça n’est pas tout. Avec le code SINGLES30 valable durant le Single’s Day qui se tient du 11 au 19 novembre seulement, le prix du smartphone chute à 829,99 € ! Par ailleurs, la livraison est offerte et votre achat permet en plus de cagnotter 8,60 € si vous êtes membre du Club R Rakuten.

Quelles sont les caractéristiques de l’iPhone 17 ?

Quelques semaines après sa sortie, l’iPhone 17 est déjà en promotion. À 829 € seulement, vous trouverez difficilement un autre smartphone qui puisse rivaliser en cumulant à la fois le look premium et les caractéristiques haut de gamme.

Côté design, on ne remarque pas de grande révolution pour ce nouveau modèle puisqu’Apple conserve les lignes emblématiques de ses prédécesseurs. En revanche, les nouveautés techniques sont bien réelles. L’appareil embarque la puce A19 gravée en 3 nanomètres, accompagnée de 8 Go de RAM. Ce duo qui garantit des performances de haut niveau tout en réduisant la consommation d’énergie. Résultat : l’autonomie passe de 22 à 30 heures, un bond significatif par rapport à l’iPhone 16.

L’écran évolue lui aussi avec une dalle OLED de 6,3 pouces qui adopte désormais la technologie ProMotion, capable d’adapter son taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. La nouvelle protection Ceramic Shield 2 offre une résistance trois fois supérieure aux rayures.

Côté photo, le module principal embarque un capteur de 48 MP convertible en ultra grand-angle 48 MP, complété par un téléobjectif x2 de 12 MP. Quant à elle, la caméra frontale de 18 MP assure des selfies nets et détaillés.