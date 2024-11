Find My Device va vous alerter si quelqu’un vous suit, voici comment

Google améliore son service Find My Device, qui permet de localiser les appareils Android. Cette mise à jour introduit des fonctions avancées et renforce la sécurité des utilisateurs.

Trouver un appareil perdu n’a jamais été aussi simple grâce aux services de localisation proposés par des entreprises comme Apple et Samsung. Ces outils permettent de localiser un smartphone sur une carte, de le faire sonner ou de le verrouiller à distance. Google, avec son service Find My Device, rattrape son retard avec une mise à jour majeure. Désormais, même les appareils éteints ou hors ligne peuvent être localisés, une fonctionnalité déjà présente chez son concurrent à la pomme.

La mise à jour du service, déployée progressivement dans le monde depuis avril 2024, apporte des nouveautés significatives. Find My Device prend désormais en charge une plus grande variété d’appareils, y compris des traqueurs Bluetooth de fabricants tiers comme Pebblebee et Chipolo. Ces nouveaux appareils rejoignent une plateforme qui s’étend déjà aux smartphones, écouteurs et montres connectées sous Wear OS. De plus, la fonctionnalité de localisation hors ligne s’appuie sur un réseau collaboratif où chaque téléphone Android peut détecter les appareils perdus à proximité, tout en préservant l’anonymat grâce à un chiffrement de bout en bout.

Une des grandes avancées de cette mise à jour concerne la localisation d’appareils même lorsqu’ils sont éteints ou déchargés. Cette fonctionnalité, disponible sur certains modèles récents comme les Pixel 8 et Pixel 9, repose sur une technologie Bluetooth à faible consommation d’énergie qui continue d’émettre un signal même lorsque le téléphone est hors tension. Ce système, bien qu’encore limité à des appareils spécifiques, augmente considérablement les chances de retrouver un appareil perdu.

Google renforce également la sécurité des utilisateurs avec une nouvelle alerte : si un traqueur Bluetooth tente de suivre un utilisateur à son insu, une notification sera envoyée. Ces améliorations font de Find My Device un outil indispensable pour protéger ses appareils et ses données. L’application dédiée et le site web permettent également de verrouiller ou d’effacer un appareil à distance. Avec cette mise à jour, la société espère non seulement rattraper son retard sur Apple, mais aussi offrir une solution complète à ses utilisateurs Android.