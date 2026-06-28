Android 17 : Google rattrape enfin son retard face à l’iPhone avec cette grosse nouveauté

Les utilisateurs de smartphones Android n'auront bientôt plus à rougir face à l'iPhone. Sous Android 17, Google serait en effet en train de tester une fonctionnalité sensiblement similaire à celle que l'on retrouve sur les appareils d'Apple.

Google Pixel 10 Pro Fold
Crédits : Phonandroid

La guerre entre Google (Android) et Apple (iOS) semble battre son plein. La dernière publicité d'Apple pour l'iPhone, par exemple, ridiculise Android (avec beaucoup de mauvaise foi). Et pourtant, les deux OS concurrents peuvent parfois afficher d'étonnantes similitudes. Android a par exemple obtenu les meilleures fonctions de l'iPhone. Mieux encore : cette fonctionnalité d'Android 17 va tout simplement vous convaincre… d'abandonner votre iPhone.

Toutefois, le smartphone phare d'Apple dispose d'une fonctionnalité qu'Android ne propose pas. Il s'agit de la fonction Photo Shuffle (« Mélange de photos »), disponible depuis longtemps sur l'ensemble des iPhone. Celle-ci permet d'obtenir un fond d'écran variable, qui fait défiler vos images favorites.

Il est ainsi possible de sélectionner les photos désirées, puis de les laisser défiler. Celles-ci peuvent par exemple changer toutes les heures, tous les jours, ou manuellement. Et ça, Android en est incapable. Du moins, pour l'instant.

Android vs iOS : Google marque des points

En effet, un nouveau rapport pointe du doigt plusieurs indices présents dans Android 17 QPR1 Beta 5. Celui-ci montre que Google serait en train de tester une fonctionnalité similaire à Photo Shuffle. Et celle-ci pourrait bientôt être déployée sur les appareils Pixel de la marque.

Et c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Pixel. En effet, si ces derniers peuvent bel et bien bénéficier d'un changement automatique de leur fond d'écran, les options sont limitées. Il est en effet impossible de contrôler l'intervalle entre chaque changement, et encore moins de choisir les photos utilisées.

Il est toutefois possible de se rendre sur le Play Store pour télécharger une application adaptée. En revanche, celle-ci peut se révéler particulièrement gourmande en batterie. Mais, bonne nouvelle, les choses pourraient bientôt changer au cours d'une future mise à jour d'Android 17. Votre smartphone Pixel pourrait ainsi bientôt disposer nativement d'une option similaire au Photo Shuffle de l'iPhone.

Il est toutefois important de rappeler que le Pixel dispose déjà d'une option de changement automatique de fond d'écran. Afin d'en bénéficier, il suffit de se rendre dans Paramètres > Fond d'écran et style > Plus de fonds d'écran. Il est d'ailleurs possible de télécharger dès aujourd'hui les fonds d'écran officiels du Pixel 11 avant sa sortie.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Google rassure les utilisateurs d’Android 17 avec un nouveau système de vérification

Google renforce toujours plus la sécurité de son dernier système d’exploitation. La firme de Mountain View est en effet en train de déployer un système de vérification permettant d’attester l’authenticité…

Test Fiido M1 Pro : pour rouler différent !

Décidément Fiido n’en finit pas de nous étonner avec des vélos à assistance électrique au rapport qualité / prix impeccable et avec toujours une originalité bien sentie. Le M1 Pro…

Une PS6 a plus de 1 000 € ? Sony pourrait faire exploser le prix de sa prochaine console

La prochaine console de Sony pourrait se vendre à prix d’or. La hausse des prix des composants, associée à la crise de la RAM, pourrait en effet faire grimper le…

Ce badge télépéage est gratuit pendant 12 mois grâce à cette offre exclusive

À l’approche des vacances d’été, l’opérateur Fulli vous permet de passer les péages plus rapidement sur l’autoroute, et de manière gratuite, grâce à une promotion sur son offre Nomade. Le…

Les Soldes d’été 2026 sont enfin là : les meilleures offres sont dans notre sélection et elles sont à saisir dès maintenant

Le top départ des Soldes est lancé et, cette année encore, les prix cassés sont au rendez-vous. Durant ce marathon de bons plans, de nombreuses marques et enseignes bradent les…

GTA 6 prépare ses versions physiques, Android Auto perd une application phare, c’est le récap’ de la semaine

Le très attendu jeu de Rockstar prévoit des boîtes avec disque, un outil de lecture vidéo tire sa révérence dans nos véhicules, la dalle protectrice du Galaxy S26 Ultra donne…

Google améliore enfin le Fitbit Air, les choses vont changer

Le bracelet connecté de Google, le Fitbit Air, s’améliore. La firme de Mountain View est en effet en train de déployer un important correctif, qui devrait largement améliorer l’expérience des…

Démarchage téléphonique : le Conseil constitutionnel censure la loi, voici ce qui va changer

Véritable fléau des temps modernes, le démarchage téléphonique pourrait bientôt revenir en masse. Suite à une action en justice d’Orange, le Conseil constitutionnel a en effet censuré plusieurs dispositions d’une…

Test Fiido T2 : Le vélo pour toute la famille sans se ruiner

Le constructeur Fiido ne pouvait passer à côté du segment des longtails, des vélos à assistance électrique pensés pour transporter confortablement et en toute sécurité les enfants. Voici le nouveau…

C’est la fin pour Aibo : Sony enterre son chien-robot emblématique

Le chien-robot ERS-1000 Aibo de Sony, c’est bientôt terminé. Le fabricant a en effet annoncé son intention de cesser de vendre l’adorable compagnon robotique dans son pays d’origine, le Japon….