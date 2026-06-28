Android 17 : Google rattrape enfin son retard face à l’iPhone avec cette grosse nouveauté

Les utilisateurs de smartphones Android n'auront bientôt plus à rougir face à l'iPhone. Sous Android 17, Google serait en effet en train de tester une fonctionnalité sensiblement similaire à celle que l'on retrouve sur les appareils d'Apple.

La guerre entre Google (Android) et Apple (iOS) semble battre son plein. La dernière publicité d'Apple pour l'iPhone, par exemple, ridiculise Android (avec beaucoup de mauvaise foi). Et pourtant, les deux OS concurrents peuvent parfois afficher d'étonnantes similitudes. Android a par exemple obtenu les meilleures fonctions de l'iPhone. Mieux encore : cette fonctionnalité d'Android 17 va tout simplement vous convaincre… d'abandonner votre iPhone.

Toutefois, le smartphone phare d'Apple dispose d'une fonctionnalité qu'Android ne propose pas. Il s'agit de la fonction Photo Shuffle (« Mélange de photos »), disponible depuis longtemps sur l'ensemble des iPhone. Celle-ci permet d'obtenir un fond d'écran variable, qui fait défiler vos images favorites.

Il est ainsi possible de sélectionner les photos désirées, puis de les laisser défiler. Celles-ci peuvent par exemple changer toutes les heures, tous les jours, ou manuellement. Et ça, Android en est incapable. Du moins, pour l'instant.

Android vs iOS : Google marque des points

En effet, un nouveau rapport pointe du doigt plusieurs indices présents dans Android 17 QPR1 Beta 5. Celui-ci montre que Google serait en train de tester une fonctionnalité similaire à Photo Shuffle. Et celle-ci pourrait bientôt être déployée sur les appareils Pixel de la marque.

Et c'est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Google Pixel. En effet, si ces derniers peuvent bel et bien bénéficier d'un changement automatique de leur fond d'écran, les options sont limitées. Il est en effet impossible de contrôler l'intervalle entre chaque changement, et encore moins de choisir les photos utilisées.

Il est toutefois possible de se rendre sur le Play Store pour télécharger une application adaptée. En revanche, celle-ci peut se révéler particulièrement gourmande en batterie. Mais, bonne nouvelle, les choses pourraient bientôt changer au cours d'une future mise à jour d'Android 17. Votre smartphone Pixel pourrait ainsi bientôt disposer nativement d'une option similaire au Photo Shuffle de l'iPhone.

Il est toutefois important de rappeler que le Pixel dispose déjà d'une option de changement automatique de fond d'écran. Afin d'en bénéficier, il suffit de se rendre dans Paramètres > Fond d'écran et style > Plus de fonds d'écran. Il est d'ailleurs possible de télécharger dès aujourd'hui les fonds d'écran officiels du Pixel 11 avant sa sortie.