Les batteries des voitures électriques ne se dégradent pas aussi vite qu’on le pense, cette étude le prouve

Les idées reçues sur les batteries des voitures électriques viennent de prendre un sérieux coup. Une vaste étude menée en Suède montre que la majorité des modèles conservent presque toute leur capacité d’origine. Et certaines marques se distinguent nettement par leurs résultats.

Depuis des années, l’autonomie et la durée de vie des batteries sont au cœur des débats autour de la voiture électrique. Beaucoup craignent encore que ces véhicules perdent rapidement en performance et deviennent coûteux à entretenir. Pourtant, la technologie des batteries a beaucoup évolué, avec des systèmes de gestion et de refroidissement de plus en plus performants.

C’est dans ce contexte qu’une étude suédoise menée par la plateforme automobile Kvdbil a analysé la santé de plus de 1 300 véhicules électriques et hybrides rechargeables. Tous étaient des modèles d’occasion, affichant plusieurs années de route, même si cette dernière ne précise pas le kilométrage moyen. Le résultat est clair : huit voitures sur dix conservent plus de 90 % de leur capacité initiale. Les chercheurs expliquent cette résistance par l’amélioration du refroidissement et la conception plus intelligente des cellules. De quoi rassurer les acheteurs d’occasion qui hésitent encore à passer à l’électrique.

Les Kia et Tesla conservent plus de 90 % de leur batterie après plusieurs années

L’étude détaille un classement des modèles qui conservent le mieux la santé de leur batterie. En tête, Kia occupe les deux premières places avec l’EV6 et le e-Niro. Tesla arrive juste derrière avec la Model Y, suivie de plusieurs modèles européens. Voici le top 10 établi par Kvdbil :

Ces résultats confirment la robustesse des batteries modernes, en particulier celles équipées de systèmes de refroidissement liquide. Même après plusieurs années d’usage, la perte de capacité reste minime, souvent inférieure à 10 %. L’étude rappelle aussi quelques règles simples pour préserver cette performance : éviter la recharge à 100 % trop souvent, limiter la charge rapide et maintenir le niveau de batterie entre 20 % et 80 %. Avec de telles précautions, les batteries pourraient durer plus longtemps que les voitures elles-mêmes, un argument de poids pour le marché de l’électrique d’occasion.