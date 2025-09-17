Ces batteries promises depuis des années vont transformer les voitures électriques plus tôt que prévu

Les batteries solides ne sont plus un rêve lointain. Une grande entreprise vient de lancer leur production test, avec à la clé des voitures électriques plus sûres, capables de dépasser les 1 000 km d’autonomie. Et si bientôt elles devenaient aussi moins chères à l’achat ?

L’avenir de la mobilité repose en grande partie sur les batteries. Depuis des années, elles progressent à petits pas mais restent limitées par leur poids, leur autonomie ou encore les risques d’incendie. Les constructeurs cherchent donc une technologie plus sûre et plus performante. Parmi les pistes les plus prometteuses, les batteries dites “solides” suscitent beaucoup d’attente.

Le groupe coréen SK On, fournisseur de marques comme Hyundai, Kia ou Ford, a annoncé le lancement de sa première ligne de production pilote à Daejeon, en Corée du Sud. Cette phase doit permettre de fabriquer des prototypes et de valider la fiabilité du procédé. En collaboration avec la start-up américaine Solid Power, la société vise une mise sur le marché d’ici 2029, soit un an plus tôt que prévu.

SK On à commencé a fabriquer ses premières batteries solides avec une densité énergétique doublée

Contrairement aux batteries actuelles qui utilisent un électrolyte liquide, cette nouvelle génération repose sur un électrolyte solide. L’intérêt est multiple : meilleure résistance au feu, autonomie accrue et recharge plus rapide. SK On affirme avoir déjà atteint une densité énergétique de 800 Wh/L, soit presque le double des batteries lithium-ion classiques, qui tournent entre 400 et 500 Wh/L. Concrètement, cela voudrait dire qu’une Renault 5 E-Tech, donnée pour 400 km d’autonomie, pourrait dépasser les 700 km sans changer la taille de sa batterie. De même, une berline comme la Hyundai Ioniq 6, capable de rouler environ 650 km, pourrait franchir le cap symbolique des 1 000 km.

La mise au point reste complexe. Le groupe explique avoir dû inventer un procédé de scellement des cellules et perfectionner la liaison entre électrodes et électrolyte solide pour améliorer la durée de vie. Ces innovations devraient rendre les batteries plus stables et plus efficaces. Et si elles passent les tests industriels, elles pourraient changer le marché : des voitures capables de rouler plus loin, plus sûres… et surtout moins chères à l’achat.