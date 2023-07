Xiaomi Pad 6 : la nouvelle tablette est déjà en promotion, vite !

À peine commercialisée en France et déjà en promotion ! Pendant quelques heures seulement, la nouvelle tablette Xiaomi Pad 6 bénéficie d'une réduction non négligeable sur le site Boulanger.

Direction le site Boulanger où, jusqu'à ce soir, une nouvelle tablette Xiaomi est déjà à prix réduit. Proposée à 399,90 euros, la Xiaomi Pad 6 disponible dans un coloris noir et sa version 128 Go voit son prix diminuer à 379,90 euros. La réduction de 20 euros se fait après avoir ajouté l'article au panier. Pour information, la livraison du produit est gratuite à domicile et l'appareil bénéficie d'une garantie de deux ans.

À propos des spécifications de la Pad 6, la tablette tactile Xiaomi liée à l'offre Boulanger est dotée d'un écran LCD de 11 pouces avec une résolution de 2880 x 1800 pixels, un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité de 550 nits et un rapport de contraste de 1400:1. Fonctionnant sous le système MIUI 14 basé sur Android 13, l'appareil dispose aussi d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 128 Go, d'une batterie de 8 840 mAh avec la charge filaire à 33W et du processeur Qualcomm Snapdragon 870.

Quant à la connectivité, on retrouve essentiellement l'USB Type-C, le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, la prise en charge de l'audio sans fil Hi-Res, les technologies Dolby Atmos et Dolby Vision, quatre micros et quatre haut-parleurs. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à découvrir notre prise en main de la Xiaomi Pad 6.