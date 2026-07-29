Snapseed : l’application de retouche photo gratuite de Google s’offre 3 nouveautés bienvenues

Étalonnage des couleurs, capture au format RAW, création de collages, une mise à jour va apporter nouvelles fonctionnalités à l’app Snapseed.

Snapseed est une application de retouche photo gratuite appartenant à Google. Si elle n’est pas pré-installée nativement sur Android, elle reste une app populaire pour accéder à des outils d’édition plus avancés que ceux auxquels on a accès depuis la Galerie ou Google Photos. Elle est d’ailleurs disponible aussi bien sur les appareils Android que sur les iPhone. Négligée par Google pendant des années, elle semble sur le chemin de la rédemption et bénéficie de mises à jour régulières depuis quelques mois. Et on sait ce qui nous attend dans de futures versions.

En analysant l’app Android Snapseed 4.1.3.955449878, Android Authority a identifié trois nouvelles fonctions en cours de développement, qui devraient être prochainement rendues accessibles aux utilisateurs. La première est la possibilité de capturer des photos directement au format RAW depuis l’appli. Récemment, depuis la version 4.1, il était déjà possible de modifier des clichés RAW dans Snapseed, mais pas encore d’en prendre. Cette anomalie sera donc réparée.

Snapseed en quête de rédemption

Nous apprenons que cette option crée également un fichier JPEG légèrement retouché en plus du fichier RAW, laissant le choix à l’utilisateur selon ses besoins. L’exposition capturée peut différer de l’aperçu en direct pour une question de visibilité. Le zoom progressif par pincement n’est pas pris en charge. Logiquement, étant donné que toutes les données du capteur sont préservées sans traitement, la capture en RAW est limitée aux focales physiques des objectifs.

Un outil complet d’étalonnage des couleurs est aussi prévu. Il va permettre de régler individuellement les ombres, les tons moyens et les hautes lumières, mais aussi d’appliquer des modifications à l’ensemble de l’image. Une roue chromatique aide l’utilisateur à affiner la colorimétrie. Des paramètres tels que la teinte, la saturation, la luminance, la douceur et la gamme de couleurs peuvent être modifiés.

La dernière nouveauté est une option de création de collages. Différents formats d’image seront proposés, dont le 1:1, 4:5, 16:9 et 9:16. On retrouve des fonctions pour l’orientation, changer l’arrière-plan, recadrer, intervertir la position des images, ainsi qu’un système de calques pour ajouter des images, des autocollants, du texte et d’autres blocs de contenu.