Vous n’utiliserez plus Google Docs comme avant grâce à cette nouveauté basée sur Gemini

L’IA continue de faire son bout de chemin sur Google Docs. Cette fois, Gemini se dote de la capacité de lire, répondre et apporter des modifications aux commentaires.

Google Docs
Crédits : 123RF

Gemini dans Google Docs continue de s’armer d’outils pour nous faire gagner en productivité. L’assistant IA est désormais en mesure de lire, résumer et traiter les commentaires dans l’ensemble d’un document. Il suffit pour cela de lui soumettre des requêtes depuis la barre inférieure ou le panneau latéral Gemini. Il peut aussi proposer de lui-même des suggestions pour résumer les commentaires lors de l’ouverture d’un nouveau document ou générer automatiquement une réponse lorsque vous cliquez sur une discussion existante.

Avec Gemini, vous pouvez obtenir un résumé des fils de discussion, en extraire les thèmes principaux et identifier les problèmes non résolus qui bloquent le projet collaboratif en cours. L’utilisateur peut demander à l’IA de résumer tous les commentaires d’une personne spécifique, ou de donner un aperçu des priorités sur lesquelles se pencher en urgence.

Gemini gère les commentaires à notre place dans Google Docs

Google Docs nous laisser aussi charger Gemini d’insérer des commentaires à notre place. L’IA utilise le contexte auquel il a accès pour suggérer des commentaires pertinents. Google donne les exemples suivants pour se faire une idée des possibilités :

  • « Ajouter un commentaire demandant à Roberta de vérifier les statistiques dans la section sur la préparation au lancement ».
  • « Réviser cet article de blog en tant que correcteur, en laissant des commentaires axés sur la clarté et la fluidité du récit ».
  • « Répondez à la discussion pour confirmer que notre lancement est autorisé le 1er avril ».
  • « Répondez à la question de Sarah en lui fournissant un lien vers la dernière présentation CSAT disponible sur mon Drive ».

Enfin, il devient possible de faire travailler Gemini sur les mises à jour qui doivent être apportées au contenu du document. L’IA se base alors sur les commentaires pour générer des suggestions de modifications et des corrections, qui doivent ensuite être approuvées par l’utilisateur.

Le déploiement est progressif, il a commencé le 28 juillet et peut prendre jusqu’à 15 jours. Pour les particuliers, il faut un abonnement Google AI Pro ou Ultra pour en bénéficier. Ces nouveautés sont aussi incluses dans les offres Éducation, Entreprise et Business.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

iPhone 18 : prix, fenêtre de sortie, nouveautés, tout ce que l’on sait déjà des smartphones d’Apple

Avec la génération des iPhone 18, Apple bouleverse sa stratégie en séparant la sortie des modèles Pro des autres iPhone. On attend aussi des innovations technologiques importantes sur plusieurs aspects….

Far Cry : un nouveau jeu multijoueur serait en développement chez Ubisoft, sur les cendres d’un extraction shooter abandonné

Ubisoft rencontrerait quelques problèmes avec le développement d’un spin-off de Far Cry qui aurait une forte composante multijoueur. Peu de temps après l’annulation d’un extraction shooter reprenant les mécaniques de…

Samsung brade déjà les Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra : 900 € de remise immédiate et Buds 4 Pro offerts

Samsung se montre très agressif pour le lancement des Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra avec des remises conséquentes pendant la période de précommande. Plusieurs réductions cumulables…

Dreame L40 Ultra A : le surpuissant aspirateur robot laveur avec base de vidage est à moins de 350 €, vite !

Les soldes d’été viennent tout juste de se terminer. Les offres promotionnelles vont donc se faire plus rares, mais pas moins intéressantes. Nous avons trouvé pour vous un aspirateur robot-laveur…

Cette nouvelle carte graphique AMD cache un défaut que beaucoup ne verront qu’après l’achat

Les cartes graphiques d’entrée de gamme encaissent de plein fouet la flambée des prix de la mémoire. AMD préparerait une Radeon dont la fiche technique rappelle les configurations de 2022….

Ce nouveau bouton de Google Photos cache un piège que beaucoup vont découvrir trop tard

Google Photos continue d’empiler les outils de retouche par intelligence artificielle. La dernière mise à jour raccourcit encore le chemin vers ces fonctions, avec un bouton ajouté là où personne…

Ce Samsung à prix réduit chargerait deux fois plus vite que le Galaxy S26 vendu bien plus cher

Samsung garde encore le silence sur son prochain modèle Fan Edition. Une fiche de certification vient pourtant d’en livrer la puissance de charge filaire. Sur ce point précis, le Galaxy…

Samsung Galaxy S24 Ultra et S25 Ultra : la dernière mise à jour détraque encore l’autonomie des smartphones, voici la solution

Les Galaxy S24 Ultra et Galaxy S25 Ultra sont de nouveau victimes d’un problème de batterie qui se vide anormalement vite. Il est très probable que le bug soit le…

La Voie lactée aurait fait un quart de tour sur elle-même en emportant le Système solaire

Le halo d’étoiles entourant notre galaxie tourne beaucoup trop lentement. Des simulations sur supercalculateur viennent d’attribuer cette lenteur à un choc frontal très ancien. Le Soleil n’aurait alors pas conservé…

N’attendez pas pour mettre à jour votre iPhone, le dernier patch d’iOS corrige plus de 70 failles de sécurité

Apple vient de déployer une nouvelle mise à jour pour iOS et iPadOS qui vient corriger 78 failles de sécurité. Parmi elles, on trouve des vulnérabilités particulièrement sérieuses qui permettraient…