Vous n’utiliserez plus Google Docs comme avant grâce à cette nouveauté basée sur Gemini

L’IA continue de faire son bout de chemin sur Google Docs. Cette fois, Gemini se dote de la capacité de lire, répondre et apporter des modifications aux commentaires.

Gemini dans Google Docs continue de s’armer d’outils pour nous faire gagner en productivité. L’assistant IA est désormais en mesure de lire, résumer et traiter les commentaires dans l’ensemble d’un document. Il suffit pour cela de lui soumettre des requêtes depuis la barre inférieure ou le panneau latéral Gemini. Il peut aussi proposer de lui-même des suggestions pour résumer les commentaires lors de l’ouverture d’un nouveau document ou générer automatiquement une réponse lorsque vous cliquez sur une discussion existante.

Avec Gemini, vous pouvez obtenir un résumé des fils de discussion, en extraire les thèmes principaux et identifier les problèmes non résolus qui bloquent le projet collaboratif en cours. L’utilisateur peut demander à l’IA de résumer tous les commentaires d’une personne spécifique, ou de donner un aperçu des priorités sur lesquelles se pencher en urgence.

Gemini gère les commentaires à notre place dans Google Docs

Google Docs nous laisser aussi charger Gemini d’insérer des commentaires à notre place. L’IA utilise le contexte auquel il a accès pour suggérer des commentaires pertinents. Google donne les exemples suivants pour se faire une idée des possibilités :

« Ajouter un commentaire demandant à Roberta de vérifier les statistiques dans la section sur la préparation au lancement ».

« Réviser cet article de blog en tant que correcteur, en laissant des commentaires axés sur la clarté et la fluidité du récit ».

« Répondez à la discussion pour confirmer que notre lancement est autorisé le 1er avril ».

« Répondez à la question de Sarah en lui fournissant un lien vers la dernière présentation CSAT disponible sur mon Drive ».

Enfin, il devient possible de faire travailler Gemini sur les mises à jour qui doivent être apportées au contenu du document. L’IA se base alors sur les commentaires pour générer des suggestions de modifications et des corrections, qui doivent ensuite être approuvées par l’utilisateur.

Le déploiement est progressif, il a commencé le 28 juillet et peut prendre jusqu’à 15 jours. Pour les particuliers, il faut un abonnement Google AI Pro ou Ultra pour en bénéficier. Ces nouveautés sont aussi incluses dans les offres Éducation, Entreprise et Business.