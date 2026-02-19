Le prix du forfait Série Free augmente, voici le nouveau tarif

Free augmente le prix de son forfait intermédiaire Série Free, sans améliorer les prestations offertes. L'opérateur tente de faire diversion en rappelant que ses deux autres offres mobiles ne verront pas de hausse de tarif avant 2028.

Intéressant pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin du forfait Free 5G+ octroyant 350 Go de données mobiles pour 19,99 euros par mois, le forfait Série Free voit son prix augmenter. L'opérateur l'a discrètement fait passer à 9,99 euros, contre 8,99 euros jusqu'ici. Une hausse d'un euro qui n'a pas l'air de grand-chose, mais qui fait perdre à la Série Free de la compétitivité face aux offres agressives de la concurrence, vhez B&You, RED by SFR ou Sosh.

Seul le tarif évolue, les prestations de la Série Free restent inchangées. On a toujours droit à une enveloppe de 110 Go de data en France et de 30 Go depuis l'Europe et les DOM. Les appels, SMS & MMS sont illimités en France, une option eSIM Watch est incluse, tout comme le récent service Free mVPN et l'appli Free TV.

Prix gelé pour le forfait Free 5G+ et le forfait à 2€ jusqu'en 2027

La Série Free est sans engagement, mais il s'agit d'une offre éphémère qui fait automatiquement basculer l'abonné vers le forfait Free 5G+ à 19,99 euros au bout d'un an. Ce défaut, couplé à la hausse de prix, n'en fait plus une option si attractive. Chez B&You par exemple, pour 9,99 euros mensuels, on a 100 Go de data en France et 35 Go en Europe et dans les DOM, sans obligation d'être mis à niveau vers un abonnement plus cher après 12 mois.

Pour noyer le poisson et tenter de passer cette augmentation tarifaire sous silence, Free joue la carte de la provocation sur les réseaux sociaux en préférant évoquer ses deux autres forfaits, celui historique à partir de 2 euros, et son abonnement premium. “Free s'engage à ne pas augmenter les prix de ses forfaits mobiles 2€ et 19,99€ jusqu'en 2027”, publie l'opérateur, en réponse à un montage mettant en scène le streamer IShowSpeed devant une carte tirée d'Astérix avec la légende suivante : “Tu viens d'arriver au village d'Asterix et ça t'appelle « Pasdaugmentationdeprix »”. Osé, le jour même d'une hausse de tarif pour l'un de ses trois abonnements mobiles.


