Free Mobile offre un beau cadeau aux abonnés au forfait à 2€, ce serait dommage de ne pas en profiter

Il faut voir ça comme un cadeau de Noël en retard : si vous bénéficiez à du forfait à 2€ par mois chez Free, vous avez désormais le droit à une offre beaucoup plus intéressante. Le tout, sans verser un seul centime de plus. C'est assez rare pour être souligné.

Free étant un opérateur mobile, il est bien rare d'avoir de bonnes nouvelles à annoncer concernant le prix de ses forfaits — et ce, quand bien même l'entreprise s'est justement fait connaître pour sa générosité. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous annoncions justement que le prix de certains abonnements Internet avait augmenté sans crier gare. Aussi, il est toujours agréable de constater que l'inverse est également possible.

À son lancement, le forfait à 2€ de Free a complètement bouleversé le marché des opérateurs mobiles en entraînant des exodes massifs de la part des utilisateurs. Aujourd'hui, ce dernier est on ne peut plus limité. Avec seulement 2 heures d'appels par mois mais surtout une toute petite enveloppe de 50 Mo de données, difficile de vraiment profiter de son smartphone en 2026. Fort heureusement, Free a décidé de se mettre à jour pour les besoins d'aujourd'hui.

Sur le même sujet — 42 millions d’euros d’amende pour Free, la CNIL condamne l’opérateur suite à la cyberattaque de 2024

Le forfait mobile à 2€ de Free devient beaucoup plus intéressant

Sur son site en effet, une nouvelle offre est disponible lors de la souscription au forfait à 2€. Baptisée Booster, celle-ci donne accès à 1 Go de données au total, sans coût supplémentaire. Il s'agit donc d'une nette augmentation de l'enveloppe de data, certes cantonnée au réseau 4G, mais tout de même accessible gratuitement. À cela s'ajoute également les appels illimités en France métropolitaine et les DOM.

Étonnament, l'ancienne offre est également disponible sur le site, mais on se demande qui pourrait bien la préférer désormais. Une second offre Booster est également proposée, offrant cette fois une enveloppe de 5 Go et elle aussi les appels illimités, pour 3,99€ supplémentaires par mois. Free imite ainsi la stratégie de RED by SFR, qui a lancé une offre similaire en octobre dernier. On imagine que Sosh d'Orange et Bouygues Telecom ne devraient pas tarder à s'aligner avec leur propre forfait à 2€.