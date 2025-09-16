Abonné Free mobile, l’opérateur a un cadeau pour vous et c’est une première mondiale

Free a une bonne nouvelle pour ses abonnés mobile. Ils vont bénéficier d'une nouvelle option gratuite sur leurs forfaits. C'est d'ailleurs une première mondiale pour un opérateur. On vous explique de quoi il s'agit.

Utiliser un VPN sur ordinateur ou sur mobile permet d'anonymiser son trafic et de mieux se protéger des contenus malveillants, entre autres. Cela nécessite l'installation d'un logiciel ou d'une application, souvent payant. Il existe quelques rares solutions embarquées, mais globalement, c'est une étape inévitable. Bientôt ce ne sera plus le cas pour les abonnés mobile Free. L'opérateur annonce en effet l'arrivée de Free mVPN, “le 1er VPN intégré à un réseau mobile inclus pour ses abonnés 4G/5G“.

“Un VPN, ça ne devrait pas être un luxe réservé à quelques-uns. Alors on a décidé de l’intégrer à vos forfaits, directement et sans surcoût, comme l’illimité ou la 5G“, indique Xavier Niel, fondateur du fournisseur d'accès à Internet. C'est dans les faits une première mondiale pour un opérateur.

L'option Free mVPN est disponible gratuitement dès aujourd'hui 16 septembre 2025 chez tous les détenteurs d'un forfait Free 5G ou Série Free. Pas besoin d'installer quoi que ce soit. Pour l'activer, rendez-vous dans votre Espace Abonné ou l'application Free, rubrique Mes options.

Voici un cadeau gratuit pour les abonnés Free mobile

À l'heure actuelle, le trafic internet mobile est acheminé par l'Italie ou les Pays-Bas. Il n'est pas possible de choisir le pays, mais Free précise que cela sera bientôt le cas. Aucun quota n'est fixé. Vous pouvez utiliser autant de données mobiles que vous voulez après activation du VPN. Elles directement décomptées de celles de votre forfait.

Notez que le VPN reste actif pendant 12 heures consécutives maximum, après quoi vous êtes automatiquement rebasculé sur un accès Internet local. Free ne dit pas si le VPN est réactivable en suivant ou s'il faut attendre une certaine période. Vous pouvez vous servir de Free mVPN uniquement depuis la France métropolitaine. Les MMS sont indisponibles pendant toute la durée d'utilisation du service.