Le prix des abonnements Bbox augmente encore, Google propose désormais une version Premium payante de Chrome, c’est le récap’ de la semaine

Bouygues Telecom augmente ses tarifs sans raison apparente, Google lève le voile sur Chrome Enterprise Premium, la gestion des cartes bancaires dans Google Wallet se simplifie, c’est le récap’ de la semaine.

Bonne nouvelle, Google propose enfin une version Premium payante de son navigateur. Alors que l’application Google Wallet se met à jour et simplifie l’expérience utilisateur, Bouygues Telecom augmente les prix de son abonnement Bbox et Enedis prévient que les fraudes aux compteurs Linky pourraient faire gonfler les factures d’électricité de tous les clients.

San Francisco rêve de voir son métro se moderniser

Depuis 26 ans, le métro de San Francisco fonctionne chaque jour grâce à l’utilisation de 3 disquettes. Si le système fonctionne bien, comme l’assure le directeur du métro Jeffrey Tumlin, sa durée de vie est estimée à 25 ans. Pour autant, aucune modernisation ne semble prévue au programme et la ville américaine redoute les défaillances et les risques de dégradation des données.

Le trafic des compteurs Linky pourrait avoir une répercussion sur vos factures d’électricité

Les fraudes aux compteurs Linky ne cessent d’augmenter et ce malgré les avertissements et menaces de sanctions d’Enedis. Malheureusement, ces trafics de compteurs pourraient avoir des répercussions sur les factures d’électricités de tous les clients, même les plus honnêtes. En effet, le Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité (TURPE) pourrait augmenter pour compenser « les pertes non techniques » qui incluent le vol d’énergie.

Les abonnés Bbox voient le prix de leur abonnement encore augmenter

Alors que plusieurs opérateurs français semblent réviser leurs grilles tarifaires, Bouygues Telecom est passé à l’acte en augmentant le prix de son abonnement Bbox. Les abonnés ont donc appris dans un mail que leur abonnement mensuel augmentait de 2 euros par mois sans aucune contrepartie. À noter que les abonnés ont le droit de résilier leur contrat sans aucun frais dans les quatre mois qui suivent l’envoi de ce mail.

La prochaine mise à jour de Google Wallet inclura une fonctionnalité très pratique

La gestion des cartes bancaires dans Google Wallet devrait bientôt se simplifier pour les utilisateurs. En effet, une nouvelle fonctionnalité est actuellement en cours de déploiement et permettra d’accéder aux cartes de paiement depuis l’écran du smartphone via un raccourci. Une fonction très pratique pour les utilisateurs qui ont plusieurs cartes enregistrées. On ne connait pas encore la date de lancement de cette mise à jour mais on vous tiendra au courant.

Chrome Enterprise Premium : un navigateur encore plus sécurisé

Google le sait, les entreprises sont souvent menacées lorsqu’elles naviguent sur internet. Afin d’offrir une protection supplémentaire, Google propose désormais une version Premium payante riche en fonctions de sécurité avancées. Les entreprises pourront désormais contrôler les autorisations de sites, les blocages d’extension, les mises à jour forcées, et seront mieux protégées contre les logiciels malveillants.

Nos tests de la semaine

Xiaomi Smart Band 8 Pro : des arguments solides pour un petit prix

Xiaomi propose ici un bracelet connecté aux multiples points forts pour un prix inférieur à 70 euros. Le Smart Band 8 Pro allie style et confort avec son joli design fin et léger. Lors de notre test, nous avons été agréablement surpris par son autonomie, son nouveau mode Course, son GPS et son suivi de nombreuses activités. Attention, vous n’y trouverez pas de magasin d’application et il vous sera impossible de répondre aux SMS.

Hyundai Ioniq 5N : nous avons été conquis !

Hyundai propose ici une voiture électrique culottée très agréable à conduire. Si les places à l’arrière ne sont malheureusement pas confortables, on adore son ciel de toit, sa console centrale, son volant inédit qui rappelle celui des voitures de course et sa batterie puissante qui permet à la Ioniq 5N de parcourir jusqu’à 448km sur un plein.

OnePlus 12 : un bon rapport qualité/prix malgré une petite augmentation tarifaire

On regrette que le prix ait augmenté par rapport à son prédécesseur, mais il faut admettre que le OnePlus 12 reste un excellent produit vendu à moins de 1000 euros. Nous avons été à nouveau séduit par son joli design, ses finitions impeccables et ses beaux matériaux. L’autonomie est en hausse, l’écran est lumineux et la recharge est très rapide. Lors de notre test, nous étions ravis de constater qu’il n’y a quasiment aucunes applications commerciales dans l’interface et qu’en dehors du module ultra grand angle, les photos sont de meilleure qualité.

