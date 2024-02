Linky : il trafique les compteurs pour faire baisser les factures d’électricité et s’achète une Audi Q7

Face à la hausse constante du prix de l'électricité, certains sont prêts à tout pour économiser quelques euros, y compris trafiquer illégalement des compteurs électriques pour faire baisser les factures.

Un homme de 36 ans, originaire du Gard, a été arrêté par la police pour avoir trafiqué des compteurs Linky, mais aussi d’anciens modèles EDF. Selon les enquêteurs, le suspect proposait ses services à des particuliers qui souhaitaient réduire leur consommation électrique.

Il réalisait des “déviations” sur les compteurs, qui affichaient alors des chiffres inférieurs à la réalité. Il facturait entre 500 et 1000 euros par intervention, selon France 3 Occitanie. Interpellé et placé en garde à vue, l'homme a nié les faits, affirmant qu'il se contentait de donner des “conseils” aux clients.

L’arnaqueur s’est rapidement fait démasquer

Mais ce qui a attiré l'attention des policiers, c'est le train de vie luxueux du trafiquant. Il possédait une voiture très onéreuse, une Audi Q7, et avait accumulé plus de 80 000 euros en liquide chez lui. Des sommes qui ne correspondaient évidemment pas à ses revenus déclarés.

Interrogé, l’homme a expliqué son train de vie par des dons de sa famille et d'associations. Sa compagne, également en garde à vue, a reconnu qu'elle était au courant des activités frauduleuses de son compagnon. Il a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire.

Ce n'est pas la première fois que des trafiquants de compteurs Linky sont arrêtés. En décembre 2023, deux hommes avaient été interpellés dans le Nord. Ils s'étaient spécialisés dans le trafic de compteurs Linky à grande échelle, et facturaient chacune de leurs prestations entre 1 000 et 2 500 euros. Leurs clients, considérés comme complices, risquent des poursuites.

On rappelle que ces pratiques sont illégales et dangereuses, car elles peuvent provoquer des incendies ou des électrocutions. Trafiquer un compteur peut vous coûter jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende, que vous soyez l’auteur ou simplement complice des faits dans un local d’habitation. Elles sont aussi préjudiciables pour le réseau électrique et pour les autres usagers, qui paient plus cher pour compenser la fraude.