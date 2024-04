Bouygues Telecom qui va encore augmenter ses prix, une mise à jour bien pratique de Google Wallet, c’est le récap

Les abonnés Bbox de Bouygues Telecom vont subir une nouvelle augmentation de tarifs, une mise à jour de Google Wallet va simplifier la gestion de ses cartes bancaires et plus facile une fuite a dévoilé les appareils compatibles avec iOS 18 et une manette de la première Playstation qui s’est transformée en console portable, c’est le récap.

C’est l’heure du récap du mercredi 11 avril 2024. Aujourd’hui, nous avons appris que Bouygues Telecom augmente une fois de plus ses tarifs, et bien sûr, sans contrepartie. Ensuite nous voyons débarquer une nouvelle fonctionnalité qui va rendre plus facile la gestion des cartes sur Google Wallet. Enfin, un moddeur a transformé une manette ultra rare de la PS1 en une console portable qui fonctionne parfaitement.

BOUYGUES TELECOM AUGMENTE UNE NOUVELLE FOIS SES PRIX ET CA COMMENCE À AGACER SES UTILISATEURS

Les abonnés Bbox de Bouygues Telecom font face à une nouvelle hausse de tarifs, sans amélioration de service. Cette augmentation s'inscrit dans une tendance plus large chez les opérateurs français. L’entreprise justifie cette hausse par la nécessité de maintenir la qualité de service, malgré l'absence de nouvelles prestations. Les utilisateurs, déjà agacés par les hausses précédentes, expriment leur frustration. Toutefois, ils ont la possibilité de résilier leur abonnement sans frais, une maigre consolation face à la difficulté de trouver des alternatives.

LA NOUVELLE MISE À JOUR DE GOOGLE WALLET FACILITERA LA GESTION DE VOS CARTES DE PAIEMENT

La mise à jour de Google Wallet introduit une fonctionnalité qui va faciliter grandement la gestion des cartes bancaires. Elle permet de créer un raccourci direct vers une carte de paiement sur l'écran du smartphone. Un simple appui long sur l'icône de l'application révèle les cartes enregistrées, affichant le type et les quatre derniers chiffres de chaque carte. Ces raccourcis, une fois placés sur l'écran, offrent un accès rapide à la page de la carte.

LAISSEZ DE CÔTÉ LA PLAYSTATION PORTAL, CETTE MANETTE PS1 A ÉTÉ CONVERTIE EN UNE AUTHENTIQUE CONSOLE DE JEU PORTABLE

La communauté des moddeurs continue de nous étonner, cette fois avec une prouesse sur une manette PS1 transformée en PlayStation portable. Utilisant la manette Takara Roulette, exclusive au Japon, il lui a intégré un écran LCD et conserve les commandes originales tout en ajoutant des fonctionnalités modernes comme la charge USB-C. Sur son Instagram, il montre la console fonctionnant avec des jeux classiques. Cette création surpasse le PlayStation Portal, car elle permet de jouer directement sur l'appareil sans dépendre d'une PS5.

