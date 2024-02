La Freebox Ultra est disponible, Bouygues Telecom augmente ses tarifs, c’est le récap’ de la semaine

Free propose une nouvelle Freebox haut de gamme, les prix des abonnements de Bouygues Telecom sont en hausse, l’iPhone 15 Pro ne fait pas l’unanimité, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, on vous dévoile la liste des sites pirates les plus populaires de l’année 2023 et on fait le point sur les nouveaux tarifs de Bouygues Telecom. Free lance sa nouvelle Freebox Ultra et une étude révèle que l’iPhone 15 Pro ne satisfait pas les utilisateurs.

Freebox Ultra : des débits impressionnants

La Freebox Ultra est désormais disponible et elle ne manque pas d’arguments pour séduire. Nouveau design oval, prise en charge du Wi-Fi 7, boîtier 4G « Pocket Wi-Fi », Free frappe fort avec cette nouvelle box haut de gamme, proposée à partir de 49,99 euros par mois pendant la première année. 280 chaînes de Télé et les plateformes de streaming les plus populaires seront également au rendez-vous.

Le réseau ferroviaire allemand fait confiance à Windows 3.11 et MS-DOS

Alors que le paysage technologique ne cesse de se développer, le réseau ferroviaire allemand reste fidèle à des systèmes d’exploitation vieux de 30 ans. En effet, MS-DOS et Windows 3.11 sont toujours au cœur des opérations ferroviaires. Ces systèmes gèrent toujours les tableaux d’affichage en gare et les informations en temps réel nécessaires aux conducteurs de trains à grande vitesse.

Bouygues Telecom augmente le prix de ses abonnements

L’inflation a fait augmenter les tarifs de tous les opérateurs et Bouygues Telecom ne fait exception à la règle. Les abonnés ont constaté des hausses de prix allant de 1 à 4 euros par mois pour les offres Bbox fibre ou ADSL et de 1 ou 2 euros pour les forfaits téléphoniques. Bouygues Telecom justifie cette flambée des prix par la hausse des coûts subit par l’entreprise.

Quels sont les sites pirates les plus célèbres de l’année 2023 ?

Le Bureau du représentant américain au commerce vient de dévoiler la liste des sites pirates les plus importants de 2023. On y retrouve les célèbres The Pirate Bay ou Rapidagator, mais également des nouveaux sites de torrents comme TorrentGalaxy. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la liste des sites de torrent, hébergements de fichiers, E-commerce ou encore streaming et IPTV les plus significatifs de 2023.

Les utilisateurs déçus par l’iPhone 15 Pro

Lancé il y a cinq mois, l’iPhone 15 Pro ne semble pas rencontrer le succès escompté. En effet, une étude réalisé par Perfectrec révèle que le smartphone haut de gamme d'Apple continue de décevoir les utilisateurs. Brûlures d’écran, soucis de surchauffe ou encore bugs au niveau des haut-parleurs, les plaintes ne cessent de se multiplier depuis le lancement de l’iPhone en septembre 2023.

Nos tests de la semaine

Samsung Galaxy S24 : très bon rapport qualité/prix

Avec son prix en baisse et ses 7 ans de mise à jour Android, le Galaxy S24 est un smartphone classique qui parvient malgré tout à se démarquer de la concurrence. Joli design, bel écran, performances impressionnantes, interface complète et belle autonomie, Samsung propose ici un appareil qui saura trouver son public. On regrette que le temps de charge soit trop long et que l’expérience audio soit très moyenne. Côté photo, vos clichés seront satisfaisants même s’il faudra vous passer d’autofocus sur l’ultra grand-angle.

Nvidia GeForce RTX 4080 SUPER : excellentes performances et prix en baisse

La GeForce RTX 4080 SUPER ne fait pas d’étincelles par rapport à la 4080, mais elle saura toutefois séduire, notamment grâce à sa baisse de prix conséquente. Nvidia propose ici une carte graphique puissante, pour la 4K comme pour le 1440p, qui offre d’excellentes performances. Lors de notre test, nous avons été conquis par les technologies Frame Generation et Ray Reconstruction.

