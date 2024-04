Google Chrome devient payant, un abonnement Premium est disponible

Afin de renforcer la sécurité en ligne et la protection des données des entreprises, Google a dévoilé Chrome Enterprise Premium, une nouvelle version payante de son très populaire navigateur Chrome.

Ça y est, Google dispose enfin de sa propre version Premium payante, qui a pour but d'offrir aux entreprises des contrôles de sécurité et des capacités de détection des menaces améliorés. Chrome est depuis longtemps l'un des navigateurs les plus utilisés au monde grâce à sa simplicité et à ses mises à jour de sécurité régulières.

Toutefois, Google reconnaît que les entreprises ont besoin d'un niveau de protection supplémentaire lorsqu'elles naviguent sur internet et accèdent aux applications et services en nuage via le navigateur. C'est là qu'intervient Chrome Enterprise Premium, qui propose deux niveaux : une édition de base gratuite et un abonnement Premium payant qui débloque des fonctions de sécurité avancées pour les entreprises.

Google Chrome améliore sa sécurité dans cette formule payante

La version Premium payante propose des outils de prévention des pertes de données pour empêcher l'impression, le téléchargement ou le partage externe de documents sans autorisation. Elle comprend également une protection avancée contre les logiciels malveillants et les menaces, alimentée par l'intelligence artificielle, qui recherche et bloque automatiquement les extensions de navigateur, les téléchargements et les téléchargements suspects.

L'édition Premium permet également aux administrateurs informatiques d'appliquer des politiques et des configurations Chrome personnalisées sur les appareils gérés. Cela permet un contrôle étroit des autorisations de sites, des listes d'autorisations et de blocages d'extensions, des mises à jour forcées pour corriger les vulnérabilités, et bien plus encore.

Moyennant un supplément, les entreprises peuvent intégrer Chrome Enterprise Premium à la solution BeyondCorp Enterprise de Google pour bénéficier d'un accès sécurisé continu, sans confiance zéro, aux applications SaaS et aux applications web internes, sans passer par un VPN.

Bien que l'édition Premium débloque l'ensemble de la suite de sécurité d'entreprise, Google précise que la version gratuite Core offre toujours des protections fondamentales telles que Safe Browsing (la base de données anti-phishing/malware de Google) et des contrôles de sécurité pour les déploiements de navigateurs gérés. Notons aussi que l'édition premium de Chrome s'intègre aux outils de sécurité en nuage de Google, tels que Chronicle, pour une meilleure visibilité des événements. Elle interagit également avec des plateformes tierces de sécurité des réseaux pour offrir un contrôle et une surveillance centralisés du navigateur.