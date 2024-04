Google Chrome lance un abonnement payant, Orange propose une fibre moins chère, le récap

Google propose désormais sa propre formule payante, Orange lance un abonnement fibre à petit prix mais avec quelques concessions, ce pays sévit contre les smartphones chez les jeunes, c’est le récap.

Google vient de proposer pour la première fois un abonnement payant qui renforce la sécurité du navigateur Chrome. De son côté, Orange pense aux clients qui n’ont pas besoin de TV avec son nouvel abonnement fibre à petit prix. Enfin, un pays songe à prendre une mesure radicale contre les smartphones, en particulier chez les jeunes. Allez, c’est parti pour le récapitulatif de la journée du vendredi 12 avril 2024.

Google Chrome lance sa formule payante

Google vient de lever le voile sur Chrome Entreprise Premium, une nouvelle formule payante pour son navigateur Chrome. Si vous vous acquittez d’un abonnement mensuel, vous aurez droit à davantage de fonctionnalités axées sur la sécurité, dont notamment des outils de prévention des pertes de données ou encore du partage de documents sans autorisation. Mieux encore, cette nouvelle formule peut être utilisée conjointement avec la solution BehyondCorp Entreprise de Google.

Orange dévoile une offre fibre à petit prix

Si vous n’avez pas besoin de la télévision chez vous, Orange a peut-être une nouvelle offre fibre parfaite pour vous. Nommée Just Livebox Fibre, cette nouvelle formule fait exactement ce que son nom indique : elle ne vous donne accès qu’à la Livebox d’Orange, et non au décodeur habituel. Lancée à 19,99 euros pendant 6 mois puis 33,99 euros, cette nouvelle offre vous contraindra cependant à un engagement d’un an.

Les smartphones interdits aux moins de 16 ans ? Ce pays y pense

Si vous pensez qu’il est normal pour les adolescents d’utiliser un smartphone, le gouvernement du Royaume-Uni n’est plus vraiment de cet avis. Une nouvelle mesure pourrait bientôt interdire la vente de téléphones aux moins de 16 ans. Il s’agit pour l’instant d’une simple proposition, mais des sondages réalisés auprès des citoyens semblent montrer que le public est prêt à soutenir une telle mesure.

