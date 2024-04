Google Wallet : cette mise à jour va simplifier la gestion de vos cartes bancaires

Une mise à jour de Google Wallet, actuellement en cours de déploiement, va rendre la gestion de ses cartes bancaires plus facile avec une fonctionnalité toute simple. Voici comment.

Nos portefeuilles sont généralement bien remplis. Carte bancaires, d’identité, de fidélité dans telle ou telle enseigne, permis de conduire… Pour y remédier, il est possible de dématérialiser la plupart de ces documents. Une manière de gagner de la place et de centraliser le tout sur un appareil qu'on est presque sûr de ne jamais oublier : son smartphone. Il existe plusieurs applications dédiées, dont l'une des plus connues est Google Wallet. Le portefeuille virtuel de la firme ne cesse de s'améliorer au fil des mises à jour, ce qui en fait un choix intéressant.

En plus de stocker vos cartes bancaires ou de fidélité, mais aussi vos cartes d’embarquement et tickets de cinéma par exemple, il permet le paiement sans contact. L'arrivée prochaine d'Android 15 va d'ailleurs corriger l'un des principaux défauts de ce procédé. L'application Google Wallet est même compatible avec Apple Cartes. C'est dire si elle est polyvalente. Et parmi les ajouts à venir, il y en a un tout simple, mais qui va vous faire gagner du temps.

Google Wallet rend la gestion des cartes bancaires plus facile avec ce simple ajout

Repérée dans la version 24.12.XX de Google Wallet et actuellement en cours de déploiement, la fonctionnalité permet d'obtenir un raccourci vers une carte de paiement directement sur l'écran du mobile. En faisant un appui long sur l'icône de l'application, vous pouvez voir les cartes de paiement enregistrées. Son type est indiqué (Visa par exemple), ainsi que ses 4 derniers chiffres. Vous pouvez ensuite faire glisser l'une des cartes sur un endroit vide de votre écran pour en faire un raccourci à part entière.

Appuyer sur ce dernier ouvre la page associée à la carte, ce qui permet de voir notamment les paiements récemment effectués avec. Pratique à l'usage, surtout si vous en avez plusieurs d'enregistrées. La mise à jour arrivera chez nous à une date indéterminée. Notez qu'il faudra également s'assurer de posséder Google Play Services au moins à la version 24.10.17.

Source : 9to5Google