Linky : ne trafiquez pas votre compteur, Enedis le repère grâce à l’IA

Dans une interview, Éric Salomon, directeur clients chez Enedis, explique que les fraudes au compteur Linky sont très rapidement identifiées par les équipes du réseau. L'intelligence artificielle est d'une grande aide pour ça.

Éteindre les lumières en quittant une pièce, baisser le chauffage d'un degré, fermer les fenêtres quand ce dernier est en marche, éviter de laisser des appareils électriques allumés quand on ne s'en sert pas… Ces gestes simples que vous avez sûrement adopté ont un but concret : vous faire économiser de l'argent sur la prochaine facture d'électricité. Les tarifs augmentent régulièrement et devant ce constat, certains n'hésitent pas à adopter une solution radicale en trafiquant leur compteur Linky.

Le procédé est connu. Il consiste à installer une dérivation électrique directement dans l'appareil, qui va alors détecter une consommation moindre. C'est tentant sur papier, mais les fraudeurs sont rapidement arrêtés après avoir profité des économies réalisées illégalement. Passer par quelqu'un d'autre ne protège en rien puisque les “clients” de ces réseaux sont également identifiés et poursuivis le cas échéant, ce qui peut coûter cher. Éric Solomon, directeur clients chez Enedis, détaille comment le fournisseur d'énergie remonte jusqu'à eux.

Enedis identifie les fraudes aux compteurs Linky notamment grâce à l'intelligence artificielle

Dans une interview au Parisien, il rappelle d'abord qu'il est “interdit d’ouvrir le capot du Linky“. Quand bien même quelqu'un prendrait le risque, il ne faut pas oublier que “Linky est extrêmement sophistiqué, il dispose de plusieurs dizaines d’alarmes automatiques. Et si le compteur est modifié, de quelque façon que ce soit, [Enedis] le saura en temps réel“.

Dans les bureaux du fournisseur, une fois une alerte déclenchée, les évolutions de consommation sont analysées. C'est là que l'IA entre en jeu. “Avec l’intelligence artificielle, on parvient même à comparer la consommation d’un logement avec d’autres du même type en France ou dans un même quartier : cela nous permet de détecter les anomalies, même légères“, explique Éric Solomon.

N'espérez donc pas passer entre les mailles du filet en trafiquant “très légèrement” votre compteur. Notons que les fraudeurs aussi ont recours aux technologies modernes : pour donner l'illusion que Linky n'a jamais été ouvert, ils utilisent “des scellés identiques, réalisés à l’aide d’imprimantes 3D“. Petit conseil, faites plutôt baisser votre facture d'électricité avec ces astuces garanties 100 % légales.