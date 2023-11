Le prix de la R5 électrique, le design très inspiré des Galaxy S24, c’est le récap

La R5 électrique sera proposée à 25 000 euros et elle sera livrée à partir de 2024. Samsung a choisi un design très proche des iPhone pour les Galaxy S24. Sony réfléchit à améliorer les fonctions du PlayStation Portal avec du cloud gaming. C’est le récap du 15 novembre 2023.

« Plus rien n’est gratuit aujourd’hui ma bonne dame ! » Derrière cette petite phrase amusante qui sent bon la nostalgie, il y a un vrai constat. De plus en plus de services ne sont plus gratuits, tandis que des services payants s’enrichissent de publicité. Prenons trois exemples récents. Twitter, ou plutôt X. Le réseau social d’Elon Musk multiplie les services payants depuis plusieurs mois, notamment le retrait des publicités dans le fil. Deuxième exemple : YouTube. La plate-forme de streaming bloque les utilisateurs dotés d’un Adblock et affiche des publicités même si vous êtes abonnés premium.

Dernier exemple en date : WhatsApp. La reine des messageries sur mobile n’offrira bientôt plus la sauvegarde des conversations. Jusqu’à présent, vous pouviez sauvegarder vos échanges sur une « extension » gratuite de votre compte Google (lequel est normalement plafonné à 15 Go pour Drive, Photos et Gmail, notamment). Demain, vous devrez utiliser l’espace de votre compte pour réaliser la sauvegarde (laquelle permet notamment de migrer votre compte d’un téléphone à un autre). Et si vous manquez de place, il faudra passer à la caisse. Voilà qui ne va pas plaire à tout le monde. Voici les autres actualités qui ont marqué la journée du 15 novembre 2025.

La nouvelle R5 toute électrique sera moins cher qu’attendu

C’est la bonne nouvelle pour tous les fans de design néo-rétro : Ampère, la filiale de Renault dédiée aux véhicules électriques, a dévoilé le prix de la nouvelle R5. La voiture, avec ses lignes sorties du film Tron, sera proposée environ 25 000 euros, apprend-on par voie de communiqué de presse. C’est un prix bien inférieur à ce qui avait d’abord été annoncé : moins de 30 000 euros, même si elle restera plus chère que l’e-C3 de Citroën. En outre, elle arrivera dès 2024.

Des images des Galaxy S24 dévoilent le design final très inspiré par Apple

Le journaliste américain Sonny Dickinson a publié sur son compte Twitter des images révélant le design des Galaxy S24 que Samsung dévoilera dans deux mois environ. Les photos représentent des mock-ups qui sont utilisés dans les magasins pour montrer les téléphones. Et elles révèlent que Samsung s’est largement inspiré des iPhone pour concevoir ces prochains modèles haut de gamme, plus encore qu’avec les générations précédentes. Nous retrouvons évidemment quelques spécificités des Galaxy, mais le look général ne laisse aucun doute.

Sony pourrait améliorer le Playstation Portal grâce au cloud gaming

Sony vient de lancer le PlayStation Portal, un accessoire pour la PS5 qui permet de jouer à distance aux jeux de la console de salon, grâce à la fonction Remote Play déjà présente entre la PS4 et la PS Vita. L’accessoire, vendu 220 euros, n’est cependant pas capable de faire tourner des jeux à distance. Conscient qu’il faut apporter de la valeur à cet accessoire qui ne rencontre pas un vif engouement auprès des joueurs, un vice-président de Sony a déclaré dans la presse qu’il réfléchit à proposer du jeu en streaming dans le PlayStation Portal. Ah ?

