Bonne nouvelle si vous attendez la prochaine Renault R5 électrique. La voiture confirme son prix d'entrée et elle sera plus abordable que ce que les dernières informations laissaient penser.

Les voitures électriques se divisent grossièrement en deux segments. Le premier regroupe les modèles haut de gamme voir très haut de gamme avec par exemple la Tesla Model 3 2023. Le second est en plein développement et comprend les véhicules plus abordables, ne dépassant pas la barre symbolique des 25 000 € avant déduction du bonus écologique. Un exemple récent est la Citroën ë-C3, affiché à partir de 23 300 €.

Le constructeur Renault a annoncé en janvier dernier son intention de rejoindre ce marché avec plusieurs modèles. Parmi eux, la R5 électrique est attendue au tournant. On peut déjà en avoir un aperçu avec la R5 Prototype présentée il y a quelques mois. Pour la R5 à venir, on s'attendait spontanément à un prix de 25 000 € maximum, tout en étant conscient des concessions que cela implique. Mais quand Fabrice Cambolive, le directeur de la marque, disait en interview que Renault travaillait dur pour sortir la R5 à moins de 30 000 €, on a commençait à s'inquiéter.

La Renault R5 électrique sortira en 2024 avec un prix plus bas qu'attendu

Le soulagement est finalement de mise. Un communiqué confirme que le prix d’entrée de Renault 5 électrique sera d’environ 25 000 €. On apprend également que “Ampere lancera Renault 5 en 2024 et Renault 4 en 2025 […], puis « Legend », nouveau véhicule électrique avec un prix inférieur à 20 000 €”. Ampere étant la filiale de Renault dédiée au logiciel et à l'électrique. Ce ne sont donc pas un, mais trois voitures électriques qui sont attendus entre l'an prochain et 2025, dont un d'entrée de gamme.

Plus précisément, la Renault 5 sera dévoilée au premier trimestre 2024 et “offrira plus de 400 km d’autonomie […]. Elle sera équipée de l’avatar Reno, un copilote virtuel, doté d’intelligence artificielle, apprenant chaque jour de ses utilisateurs pour mieux anticiper et répondre à leurs besoins”. Il ne reste donc que quelques mois à attendre pour la présentation officielle du véhicule qui “marque la renaissance d’un modèle iconique déjà reconnu par la presse et les réseaux sociaux”. Tout un programme.

Source : Renault / Ampere