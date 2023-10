YouTube : l’interdiction des bloqueurs de publicités arrive en France

Jusque là cantonnés aux États-Unis surtout, les messages empêchant de regarder une vidéo sur YouTube si vous avez un bloqueur de pubs commencent à s'afficher en France. Tous ne semblent pas concernés pour le moment.

Ce n'était qu'une question de temps. La guerre menée par YouTube contre les bloqueurs de publicités est en train de débarquer en France. Souvenez-vous, la plate-forme de vidéos lançait en mai dernier des tests pour interdire le visionnage si vous aviez un adblocker actif. Sur le message affiché, on peut lire qu'un tel programme ne respecte pas les conditions d'utilisation de YouTube. Il faut bien sûr comprendre que les bloqueurs représentent une perte sèche de revenus publicitaires dont le service ne veut pas se passer.

Durant l'été, c'est un avertissement gradué qui est apparu. La première fois que YouTube vous prend la main dans le sac, un simple message vous demande de désactiver le bloqueur, mais vous pouvez l'ignorer. Un deuxième vous prévient qu'il faut le faire sous peine de se voir refuser le visionnage. Le troisième est celui qui vous indique la non conformité avec les règles de la plate-forme. L'Hexagone était jusque là épargné, mais les premiers témoignages français commencent à affluer sur les réseaux sociaux, notamment Reddit.

YouTube commence à empêcher la lecture de vidéos si vous avez un bloqueur de publicités en France

L'utilisateur VitiaCG demande simplement comment enlever cette m…. en postant une capture d'écran. Les commentaires s'enchaînent très vite, et 17h après la publication du sujet, il y en a déjà plus de 260. Chacun y va de sa solution : de payer YouTube Premium à utiliser une version modifiée du service, en passant par changer de bloqueur de publicités. Il semble en effet que tous ne soient pas affectés à l'heure où nous écrivons ces lignes.

La question est désormais de savoir qui gagnera le jeu du chat et de la souris. Il est certain que les développeurs des bloqueurs vont rapidement trouver un moyen de contourner l'interdiction. Google devra alors modifier son système avant d'être de nouveau dépassé. La course semble sans fin, et on ne sait pas qui abandonnera le premier.

Source : Reddit