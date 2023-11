Les Galaxy S24 ressemblent vraiment à des iPhone, la preuve en image

La sagesse populaire veut qu’on ne change pas une équipe qui gagne. Si les unités factices dévoilées sur Twitter sont conformes à la réalité, il semblerait que Samsung a pris l’adage au pied de la lettre concernant les futurs Galaxy S24, du point de vue du design tout du moins.

Le journaliste Sonny Dickson a publié sur Twitter des clichés des unités de travail des Galaxy S24, Galaxy S24 Plus, et Galaxy S24 Ultra. Bien évidemment, le design n’est pas encore définitif, mais la publication confirme les tendances qui se confirment. Du point de vue esthétique, les S24 devraient beaucoup ressembler à leurs prédécesseurs. Le modèle S24 Ultra en particulier, arborera des tranches métalliques toujours plus plates et des arêtes toujours plus anguleuses. Le géant coréen pourrait également abandonner la dalle incurvée du Galaxy S23 Ultra au profit d’un écran plat.

Les unités de travail dévoilées sur la toile nous révèlent que les trois modèles devraient être habillés d’un cadre métallique possiblement en titane, les Galaxy S24 et S24 Plus arborant des coins arrondis, mais un profil aplati. Un choix esthétique qui accentue leur ressemblance avec les iPhone 14 Pro et Pro Max, comme le soulignent quelques commentateurs sur Twitter.

Samsung va doter le Galaxy S24 Ultra de tranches et de bords carrés comme sur l’iPhone 14 Pro

Cela dit, le Galaxy S24 Ultra devrait se démarquer de ses petits collègues de gamme par un design très carré, comme le S23 Ultra, et deux objectifs supplémentaires. L’ensemble photo sera toujours aussi protubérant. Pas de changement à prévoir au niveau ergonomique donc ; les Galaxy S24 seront toujours aussi bancals lorsque vous les poserez sur le dos. Comme à chaque itération, c’est à l’intérieur que les changements seront les plus notables.

La rumeur court selon laquelle sur le Vieux Continent, les Galaxy S24 et S24 Plus intégreront des processeurs Exynos tandis que le modèle Ultra sera propulsé par un Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm. Samsung devrait encore une fois soigner la partie photo de son smartphone le plus prestigieux. Le Galaxy S24 Ultra pourrait donc intégrer un objectif périscope 5x.