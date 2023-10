X (Twitter) lance deux nouveaux abonnements, dont un sans publicités

Elon Musk vient d’annoncer deux nouvelles formules payantes pour son réseau social X, qui permettront aux abonnés de bénéficier de fonctionnalités exclusives, mais surtout de retirer les publicités pour l’une d’entre elles.

Alors que Twitter était totalement gratuit pendant de nombreuses années, Elon Musk a instauré une formule payante nommée XBlue après le rachat du réseau social l’année dernière. En plus de permettre à votre compte d’être certifié, c’est-à-dire d’afficher une coche bleue à côté de votre nom, cet abonnement avait offert quelques fonctionnalités supplémentaires aux utilisateurs.

Parmi elles, on retrouvait notamment la modification des tweets, la possibilité de télécharger des vidéos ou encore de recevoir une partie des revenus publicitaires de la plateforme en fonction de l’engagement généré par vos publications. Désormais, afin d’offrir plus de choix aux utilisateurs, le réseau social vient d’introduire deux nouveaux abonnements.

X dévoile un abonnement encore moins cher

Au cours du week-end, X a lancé deux nouveaux abonnements, nommés Basique et Premium+. Le premier est désormais la formule la moins chère proposée par le réseau social, à seulement 3,60 euros par mois ou 38,40 euros par an, à condition que vous vous abonniez depuis un navigateur Web et non sur votre mobile, puisque Apple et Google prennent une commission supplémentaire sur l’App Store et le Play Store.

Ce nouvel abonnement à prix réduit offre de nombreuses fonctionnalités aux utilisateurs, mais évidemment beaucoup moins que l’abonnement Premium, disponible à 9,60 euros par mois. Voici toutes les fonctionnalités auxquelles auront droit les abonnés :

Modification des messages

Publications plus longues

Possibilité d’annuler la publication d’un message

Poster des vidéos plus longues

Onglet « Articles populaires »

Option « Reader »

Lecture de vidéos en arrière-plan

Télécharger des vidéos

Meilleure mise en avant de vos réponses sur les autres publications

Authentification à deux facteurs par SMS

Messages directs chiffrés de bout en bout

De nouvelles icônes pour l’application

Dossiers de signets

Meilleure personnalisation de la navigation

Davantage de thèmes

Onglet “Tweets marquants”

Possibilité de cacher vos mentions « j’aime »

De son côté, la formule Premium ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires, dont notamment :

La réduction de moitié des publicités dans « Pour vous » et « Abonnements »

Augmentation de la visibilité de vos réponses

Partage des revenus publicitaires, à condition de respecter les critères d’éligibilité

Abonnements payants aux créateurs

X Pro (uniquement sur le Web), anciennement connu sous le nom de TweetDeck

Media Studio (Web uniquement)

Analytics (Web uniquement)

Coche bleue (certification)

Vérification d'identité

Le nouvel abonnement Premium+ coûte près de 20 euros par mois

En plus du nouvel abonnement Basique, Elon Musk a également lancé Premium+, qui comme son nom l’indique, ajoute des fonctionnalités par rapport à l’abonnement Premium. Elles ne sont qu’au nombre de 2, mais elles devraient grandement améliorer l’expérience pour certains utilisateurs.

Pas de publicité dans « Pour vous » et « Abonnements »

La plus grande augmentation de visibilité pour vos réponses sur d’autres publications

Cependant, notons que la fonction de réduction des annonces ne s'applique pas au contenu promu ailleurs sur X, y compris, mais sans s'y limiter, les annonces sur les profils, les annonces dans les réponses aux messages, les annonces Amplify Video, les événements promus dans Explore, les tendances promues et les comptes promus à suivre. La suppression des publicités n’est donc que partielle, même avec ce nouvel abonnement.

Cet abonnement est donc clairement destiné aux utilisateurs les plus actifs sur la plateforme. Son prix pourrait d’ailleurs en décourager plus d’un, puisqu’il faudra dépenser pas moins de 19,20 euros par mois ou 201,60 euros par an.

Heureusement, X reste une plateforme gratuite si vous ne souhaitez pas payer. Vous n'avez pas à débourser le moindre centime pour lire ou publier du contenu, à moins que vous vous trouviez dans certains pays. Ceux-ci exigent désormais aux nouveaux utilisateurs qu’ils payent 1 dollar, vraisemblablement pour lutter contre les bots et autres spams.