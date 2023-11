Renault annonce le retour de la Twingo, en mini citadine 100 % électrique à moins de 20 000 €

Renault va élargir son offre de voitures électriques par le bas. Le portfolio de la marque au losange va donc s’agrandir d’une nouvelle Twingo électrique, qui s’est caché sous le nom de code Renault Legend.

Peu après avoir présenté Ampère, la nouvelle entité au sein de Renault spécialisée dans les voitures électriques, Luca de Meo, PDG de la marque au losange, a également officialisé la commercialisation dès 2024 d’une Renault R5 électrique à 25 000 € environ. Mais ce n’est pas tout, puisque la compagnie a décidé de lancer une grosse offensive dans l’entrée de gamme, avec une Twingo électrique, dont le nom de code fut, pendant quelques heures, Legend. Légendaire la Twingo ? C'est une question de goût, mais accessible et sympathique, elle le sera, si Renault s’en tient bien au cahier des charges.

La Twingo devrait sortira des chaînes de montage en 2026 et coûtera dans les 20 000 € (sans compter les possibles subventions). Il faudra donc en vendre énormément pour faire gonfler les bénéfices du groupe. C'est sans doute pour cette raison que le constructeur proposera un financement à 100 € par mois, histoire de populariser sa voiture et de séduire le plus grand nombre.

Renault officialise une nouvelle Twingo électrique à moins de 20 000 €

Renault apporte donc un joli démenti à tous ceux qui pensaient que la Twingo faisait partie du passé. Trente ans après sa naissance, la version moderne de la remplaçante de la 4L va renaître en conservant les lignes sympathiques de sa devancière, ce qui lui donne un charme rétro indéniable. En tant que bonne citadine, les bruits de couloir évoquent une consommation électrique ascétique, de l’ordre de 0,1 kWh par kilomètre.

Renault joue donc la carte de la nostalgie, avec une R4 et une R5 très semblables à leurs devancières, et cette Twingo dont on ne connaît pas encore la fiche technique précise à l’heure qu’il est. Si elle reste fidèle à l’esprit de son ancêtre, la future « grenouille » électrique sera avant tout conçue pour « simplifier la vie » des conducteurs et des occupants, avec une motorisation légère et une équipement spartiate.